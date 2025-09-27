Гастроэнтеролог Кашух после трагедии в Ленобласти назвала отличия похмелья от отравления

Трагические случаи отравления контрафактным алкоголем, как недавний инцидент в Ленинградской области, к сожалению, не единичны. Различить симптомы обычного похмелья и смертельно опасного отравления суррогатом бывает сложно. Разницу между этими состояниями объяснила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Отличие опьянения от похмелья

По словам эксперта, опьянение — это временное состояние, вызванное воздействием этилового спирта. Его признаки:

Эйфория.

Нарушение координации и снижение концентрации внимания.

Изменение поведения (чрезмерная разговорчивость или апатия).

Похмелье — состояние после употребления большого количества алкоголя, вызванное обезвоживанием и интоксикацией продуктами распада этанола. Его характерные признаки: головная боль, тошнота, рвота, слабость, сильная жажда и дрожание в руках/ногах.

Тревожные признаки алкогольного отравления

Отравление алкоголем — это опасное для жизни состояние, требующее немедленной медицинской помощи. В отличие от похмелья, отравление сопровождается специфическими и выраженными симптомами:

Выраженная спутанность сознания и дезориентация.

Затруднённое дыхание и одышка.

Кожа может стать синюшной.

Резко снижаются температура тела и артериальное давление.

Неукротимая рвота, которая не приносит облегчения.

Сильная боль в животе — признак повреждения внутренних органов.

При тяжёлом поражении нервной системы возможны судороги, потеря сознания и размытое зрение.

Что делать при подозрении на отравление

Врач Кашух подчёркивает: если у человека появился хотя бы один из перечисленных признаков отравления алкоголем, необходимо как можно быстрее вызвать скорую помощь.

Очень важно сохранить остатки алкоголя. Это поможет врачам определить тип отравления и правильно подобрать лечение.