Гастроэнтеролог Кашух после трагедии в Ленобласти назвала отличия похмелья от отравления

Трагические случаи отравления контрафактным алкоголем, как недавний инцидент в Ленинградской области, к сожалению, не единичны. Различить симптомы обычного похмелья и смертельно опасного отравления суррогатом бывает сложно. Разницу между этими состояниями объяснила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
Отличие опьянения от похмелья
По словам эксперта, опьянение — это временное состояние, вызванное воздействием этилового спирта. Его признаки:
Эйфория.
Нарушение координации и снижение концентрации внимания.
Изменение поведения (чрезмерная разговорчивость или апатия).
Похмелье — состояние после употребления большого количества алкоголя, вызванное обезвоживанием и интоксикацией продуктами распада этанола. Его характерные признаки: головная боль, тошнота, рвота, слабость, сильная жажда и дрожание в руках/ногах.
Тревожные признаки алкогольного отравления
Отравление алкоголем — это опасное для жизни состояние, требующее немедленной медицинской помощи. В отличие от похмелья, отравление сопровождается специфическими и выраженными симптомами:
Выраженная спутанность сознания и дезориентация.
Затруднённое дыхание и одышка.
Кожа может стать синюшной.
Резко снижаются температура тела и артериальное давление.
Неукротимая рвота, которая не приносит облегчения.
Сильная боль в животе — признак повреждения внутренних органов.
При тяжёлом поражении нервной системы возможны судороги, потеря сознания и размытое зрение.
Что делать при подозрении на отравление
Врач Кашух подчёркивает: если у человека появился хотя бы один из перечисленных признаков отравления алкоголем, необходимо как можно быстрее вызвать скорую помощь.
Очень важно сохранить остатки алкоголя. Это поможет врачам определить тип отравления и правильно подобрать лечение.