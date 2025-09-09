Гарик Харламов присоединится к «Титанам» на ТНТ

Телеканал ТНТ готовит премьеру третьего сезона одного из самых масштабных спортивных проектов страны — шоу «Титаны» (16+). Новый сезон стартует 21 сентября в 21:00 и обещает зрителям новые испытания, яркие истории, неожиданные повороты и звёздных участников.

За главный приз — 10 миллионов рублей — будут бороться более 100 атлетов. Среди них: легенда хоккея Илья Ковальчук, олимпийский чемпион Александр Поветкин, четырёхкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, футболист Фёдор Кудряшов, а также целые спортивные династии — семьи Яшанькиных и Нагорных.

Неожиданным участником проекта станет популярный комик, актёр, продюсер и телеведущий Гарик Харламов. Известный по Comedy Club и многочисленным фильмам, он выйдет на арену бок о бок с олимпийскими чемпионами и спортивными легендами.

Гарик Харламов, шоумен:

«Я сам в шоке. Всю жизнь избегал физкультуры, придумывал справки и уважительные причины, чтобы не бегать кроссы и не лазать по канату. А теперь добровольно пришёл в самое спортивное шоу страны. В каком-то смысле я и так уже титан ТНТ — всё-таки столько лет тут работаю. Говорят, что сцена Comedy Club — самая сложная в стране, так что арены „Титанов“ я не боюсь. Получится ли что-то из этого — увидите в шоу».

Третий сезон «Титанов» обещает стать самым масштабным и непредсказуемым за всю историю проекта: зрителей ждут новые испытания, драма, романтика и появление неожиданных героев.

Испытания, придуманные искусственным интеллектом, будут ещё сложнее, а кроме того, специально для состязаний был сооружён новый водный объект. У спортсменов, которые не умеют плавать, он будет вызывать только слёзы и панику.