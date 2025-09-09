Вторник, 9 сентября, 2025
18.9 C
Рязань
Кино и ТВ

Гарик Харламов присоединится к «Титанам» на ТНТ

Алексей Самохин

Телеканал ТНТ готовит премьеру третьего сезона одного из самых масштабных спортивных проектов страны — шоу «Титаны» (16+). Новый сезон стартует 21 сентября в 21:00 и обещает зрителям новые испытания, яркие истории, неожиданные повороты и звёздных участников.

За главный приз — 10 миллионов рублей — будут бороться более 100 атлетов. Среди них: легенда хоккея Илья Ковальчук, олимпийский чемпион Александр Поветкин, четырёхкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, футболист Фёдор Кудряшов, а также целые спортивные династии — семьи Яшанькиных и Нагорных.

Неожиданным участником проекта станет популярный комик, актёр, продюсер и телеведущий Гарик Харламов. Известный по Comedy Club и многочисленным фильмам, он выйдет на арену бок о бок с олимпийскими чемпионами и спортивными легендами.

Гарик Харламов, шоумен:

«Я сам в шоке. Всю жизнь избегал физкультуры, придумывал справки и уважительные причины, чтобы не бегать кроссы и не лазать по канату. А теперь добровольно пришёл в самое спортивное шоу страны. В каком-то смысле я и так уже титан ТНТ — всё-таки столько лет тут работаю. Говорят, что сцена Comedy Club — самая сложная в стране, так что арены „Титанов“ я не боюсь. Получится ли что-то из этого — увидите в шоу».

Третий сезон «Титанов» обещает стать самым масштабным и непредсказуемым за всю историю проекта: зрителей ждут новые испытания, драма, романтика и появление неожиданных героев.

Испытания, придуманные искусственным интеллектом, будут ещё сложнее, а кроме того, специально для состязаний был сооружён новый водный объект. У спортсменов, которые не умеют плавать, он будет вызывать только слёзы и панику.

Самые читаемые материалы

Новости России

Доктор Мясников назвал лекарство, которое убивает больше всего россиян

Врач Александр Мясников предупредил в эфире программы «О самом...
Новости России

«Началось»: Сладков указал на две детали после ночных ударов по Украине

Удары по Украине в ночь на воскресенье указывают на...
Новости Касимова

В Касимове сгорел жилой дачный дом

В результате пожара огнём уничтожен дачный дом площадью 12 квадратных метров. Люди не пострадали. 
Новости России

Справлявший нужду возле храма мигрант забросал камнями священника в Подмосковье

В подмосковном Пушкине возле храма великомученицы Ирины произошел инцидент с участием мигрантов.
Новости России

Стало известно, что выдало Аглаю Тарасову перед задержанием в Домодедово

Актрису Аглаю Тарасову, задержанную в аэропорту Домодедово, выдало странное...

Последние новости

Медицина

В Рязани спасли жизнь мужчине с острейшей фазой ишемического инсульта

Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в стационар в течение «золотого терапевтического окна» — первых 2 часов с момента начала заболевания, что крайне важно для успешного лечения.
Акценты

Прощай, русская зима! Климатологи прогнозируют в России «погодный хаос»

Климатологи и синоптики предупреждают: зима 2025-2026 годов в России...
Транспорт и дороги

Большинство рязанских водителей уведомления со штрафами ГИБДД получают в электронном виде

Тем клиентам, которые не могут получать постановления в электронном виде, Почта доставляет их в традиционном бумажном формате.
Общество

Подрядчик благоустройства парка у Черезовских прудов в Рязани не уложился в срок 

В адрес подрядчика прокуратура района внесла представление.
Общество

С начала года в Рязанской области оплачено 6,4 тысячи дополнительных выходных дней родителям

Семьи, где воспитываются дети с инвалидностью, получают разные меры социальной поддержки. Одна из них — дополнительные оплачиваемые выходные дни.
Новости мира

Арестович* разоблачил версию об ударе по зданию кабмина Украины «Искандером»

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* усомнился,...
Происшествия

Пятерых мигрантов-преступников депортировали из Рязани полицейские

На родину отправлены четверо выходцев из стран средней Азии и одна африканка.
Новости России

Вандалы приготовили яичницу на Вечном огне в Челябинской области

На звезде, где горит Вечный огонь, была приготовлена яичница. Рядом остался обугленный шпагат.