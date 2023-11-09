ГАИ Рязанской области устанавливает обстоятельства массовой аварии у «Барса»

ГАИ Рязанской области устанавливает обстоятельства массового ДТП на Московском шоссе в Рязани, которое произошло вечером 9 ноября. Об этом ведомство написало в своем телеграмм-канале.

Примерно в 17:26 возле дома №4 на Московском шоссе 36-летний рязанец на «Шевроле Круз», по предварительной информации, столкнулся с автомобилями «Ниссан Патфайндер», «Форд Фьюжн», «Лада Гранта» и «Киа Спортейдж».

В аварии травмы получил водитель «Шевроле», ему оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка.