Вторник, 2 января, 2024
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ГАИ Рязанской области обратилась к водителям из-за ухудшения погоды

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Изображение от Dragana_Gordic на Freepik
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Во вторник, 2 января, ГАИ Рязанской области обратилась к водителям из-за плохих погодных условий.

Ведомство просит автомобилистов воздержаться от поездок без большой необходимости. В ГАИ напомнили, что сложные погодные условия плохо влияют на дорожную обстановку и требуют от водителей быть осторожными и внимательными.

Пешеходам следует переходить дорогу только в разрешенных местах, а в темное время суток носить одежду со светоотражающими элементами.

Напомним, ранее в Рязанской области объявили метеопредупреждение.

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