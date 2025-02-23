Гадания на Масленицу: всё о любви, деньгах и будущем

В 2025 году масленичная неделя, символизирующая прощание с зимой, отмечается с 24 февраля, Прощёное воскресенье выпадет на 2 марта. Это время народных гуляний, угощений блинами и семейных посиделок. Но не все знают, что эта неделя идеальна для ритуалов и гаданий на любовь и отношения, на финансы, на ситуацию и другие вопросы. Гадать можно во все дни с понедельника по воскресенье. О ритуалах рассказывает издание «The VOICE».

Гадания на блинах

Это, наверное, самое интересное и точное гадание с символом масленичной недели. Гадание проводят во время готовки блинов. Первый блин комом — гласит народная поговорка. Вот и посмотрите, что говорит первый получившийся вами блинчик.

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Если блин вышел красивый, идеальных пропорций, румяный — это к крепкому здоровью.

Если бледный и хилый — готовься, что ты или твои родные и близкие могут заболеть.

Блин с ровными, идеального размера краями сулит счастливое замужество.

На блинчике много пупырышек. Брак будет крепкий, и семья пополниться большим количеством карапузов.

При жарке блин прилипал, плохо отрывался от сковородки. Одинокая девушка, живущая в семье, ещё три года не выйдет замуж.

Если блин легко переворачивался в сковородке и был неприхотлив — к скорому замужеству.

Если блин получился толстым, жди грустных и тяжелых месяцев, при этом достаточно денежных.

Если блинчики тонкие, год пройдёт гладко и достаточно спокойно. Зато и денег будет не то чтобы много, но и не пусто в карманах.

Блин подгорел по краям — это к мужу-изменнику. По центру — верным и любящим будет.

Рваные края на блинчике сулят брак, не несущий счастье.

Посмотрите, сколько блинов осталось после завтрака, столько лет тебе ещё ждать замужества.

После приготовления блинов не спешите мыть сковороду, смело выноси её на улицу и клади в сугроб, затем наступай сверху ногой, и по хрусту снега ты сможешь определить имя своего будущего избранника. Отнесите сковороду под кровать мам. Будущей теще во сне обязательно придет образ зятя.

Гадание на характер суженого

Подходит только для тех, кто недавно встретил свою вторую половинку и хочет узнать его получше. Это гадание поможет определить черты характера мужчины.

Нужно самостоятельно приготовить как можно больше блинов с разной начинкой. Рыбные, мясные, творожные, блины с различными соусами — сметаной, мёдом, вареньем. Потом зовите своего избранника на блинную пробу и наблюдайте, на какие блины он будет наседать.

Блины с мясом

Мужчина работящий и умный, но не очень романтичный. Будет создавать домашний уют и оберегать любимую и детей от неприятностей. Деньги останутся в семье.

Блины с рыбой

Мужчина-экстремал. Проявляет активную жизненную позицию, не сидит на одном месте. Рискует по жизни порой не только собой, но и своими близкими. Зато с таким парнем будет не скучно.

Блины со сметаной

Мужчина обидчивый и нежный, не понимает чужих шуток и приколов. С таким нужно всегда держать язык за зубами во избежание конфликтов.

Блины с вареньем

Мужчина еще не готов к отношениям. У него нет четкого понимания собственной жизни, не говоря уже о создании ячейки общества.

Блины с медом

Такие мужчины, как правило, истеричны, зато с романтическим складом ума. Однолюбы и никогда не будут изменять своей второй половинке.

Блины с творогом

Маменькин сынок. Не имеет собственного мнения. Полностью зависим от своих родителей и при любой непонятной ситуации прячется за мамкину юбку.

Ритуалы на любовь. Заговор в толпе

В последний день масленичной недели, воскресенье 2 марта, нужно пойти на самую шумную площадь города, где будут сжигать чучело масленицы. Постарайтесь войти в поток толпы, чтобы вас окружало как можно больше людей, и тихо произнесите: «Масленица идет, счастье мне несет. Масленица пришла, радость принесла. Дай мне счастье женское, построить хочу гнездо семейное. Да будет так». Резко выйдите из толпы и идите домой. Скоро увидите, как вами начнут интересоваться мужчины и звать под венец.

Приворотные блины

Если в вашем окружении есть мужчина, который вам нравится, но в силу каких-то обстоятельств ваши любовные отношения не складываются, вы можете помочь ему взглянуть на вас другим взглядом. Для этого в стандартный блинный рецепт нужно добавить заговоренной воды. Её можно приготовить самостоятельно. Понадобится пол-литровая бутылка воды из магазина. Наговорите на воду следующий заговор: «Блины жарятся, вот и сердце твое ото льда растается. Как природа-матушка нас оберегает и любит, так и (имя мужчины) меня полюбит. Будет чахнуть и страдать без меня. И своею женою меня называть. Да будет так». Готовыми блинами угостите объект желания и дайте выпить наговоренной воды, чтобы он запил блины. Вскоре он сам расскажет вам о своих чувствах.

Ритуал на деньги

Дождитесь окончания масленичных гуляний и ходите по центральной площади, пока не найдете монетку. Номинал не важен, подбираете её и говорите: «Я по городу шла, монетку нашла. Я открыта к деньгам, и деньги ко мне придут. Вот сколько на площадке было людей, столько и денег будет при мне».

Монету прячьте в отдельный кармашек кошелька и не тратьте её ни при каких обстоятельствах. Дождитесь следующей масленицы и выбросите на том же месте, где нашли, со словами благодарности.

Ритуал на здоровье

Проводится ритуал во время обычного приготовления блинов. В процессе на блины нужно начитывать заговор: «Как блины у меня на тарелке прибавляются, так и здоровье моё улучшается. Блины мои румяные, так личико в зеркале здоровое и свежее отражается. Дело моё лепко, слово моё крепко. Хворь из жизни уходит, так как (называем собственное имя) скажет». Блины нужно поесть самой и угостить семью.