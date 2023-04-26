Искусственное поле на стадионе «Спартак» в Рязани уложат к июлю

В текущем году в Рязани завершится строительство футбольного манежа. Об этом доложил на заседании областного правительства глава минспорта Рязанской области Владислав Фролов.

В перспективе рядом с манежем в микрорайоне Мервино планируют обустроить футбольное поле с подогревом.

Владислав Фролов также сообщил о ходе работ на стадионе «Спартак» в Рязани. Субсидия на ремонт стадиона выделена — 16,5 млн рублей. Фасад здания «Спартака» отремонтирован, замена покрытия на поле завершится к июлю.