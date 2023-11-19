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Футболистки «Рязани-ВДВ» проиграли домашний матч ЦСКА со счётом 0:8

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Женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ» продолжает ставить антирекорды в матчах Суперлиги. В субботу, 18 ноября, «десантницы» уступили на своём поле столичному ЦСКА со счётом 0:8.

Исход встречи был предрешён ещё в первом тайме, который столичные футболистки выиграли со счётом 6:0.

Для «Рязани-ВДВ» поражение стало вторым подряд с крупным счётом — ранее рязанки уступили в гостях столичному «Динамо» — 1:7.

В заключительном этапе чемпионата России «Рязань-ВДВ» пока только проигрывает — игр с «Динамо» и ЦСКА были поражения от «Локомотива» — 1:4, «Зенита» — 0:4.

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