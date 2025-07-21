Футболист Кучаев ищет девушку, которой попал мячом в лицо

Футболист «Ростова» Константин Кучаев ищет девушку, которой попал мячом в лицо на разминке перед вчерашним матчем с «Зенитом». Об этом уроженец Рязани сообщил в интервью телеканалу «Матч Премьер».

Кучаев рассказал, что сильно переживал из-за случившегося и просит найти контакты пострадавшей девушки, чтобы лично перед ней извиниться.

Игра «Зенит» — «Ростов» прошла в Санкт-Петербурге в воскресенье, 20 июля, и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1. Кучаев вышел в стартовом составе и провёл на поле всю игру.