Фура, устроившая смертельное ДТП под Рязанью, была нагружена брусчаткой

Фура, устроившая 8 января серьёзное ДТП на автодороге Рязань — Михайлов у Секиотова, была нагружена брусчаткой. Об этом сообщил сайт администрации Рязанского района.

— Фура, гружёная брусчаткой, на скорости въехала в стоявший на перекрёстке автомобиль «Ниссан Кашкай», который в свою очередь врезался в стоящий впереди «Чанган», — говорится в сообщении.

8 января в 15.50 на 530-м километре автодороги Р132 «Золотое кольцо» в Рязанском районе 46-летний водитель из Мордовии, управлявший грузовиком ДАФ с полуприцепом, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении «Ниссан Кашкай» под управлением 41-летнего рязанца. После этого иномарка столкнулась с автомобилем «Чанган» под управлением 45-летнего рязанца.

В ДТП погиб 71-летний пассажир «Ниссан Кашкай», его дочь скончалась во время операции.

Реклама

Позднее выяснилось, что погибла врач поликлиники ОКБ Наталья Селезнёва.

Водитель «Кашкая», 69-летняя пассажирка, 9-летний пассажир, а также водитель «Чанган», его пассажирки 20 и 43 лет получили травмы.