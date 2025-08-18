FT: Зеленский готов пойти на мирное урегулирование конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский готов рассмотреть мирное урегулирование конфликта по текущей линии фронта, сообщает Financial Times.

Об этом изданию рассказал высокопоставленный чиновник, близкий к Зеленскому. По его словам, Киев не хочет выводить войска из подконтрольной части Донбасса, но готов к «приемлемому компромиссу», который мог бы устроить украинцев.

Как отмечает The Wall Street Journal, европейские чиновники опасаются, что на встрече в Вашингтоне Дональд Трамп может оказать давление на Зеленского. Вместе с украинским лидером в США отправятся также главы ряда европейских стран, в том числе Эммануэль Макрон, Киир Стармер и Фридрих Мерц, пишет «RT на русском».