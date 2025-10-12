FT: США активно помогают Украине наносить удары по России, чтобы «заставить почувствовать боль»

Соединённые Штаты Америки на протяжении нескольких месяцев активно помогают Украине наносить дальние удары по российским энергетическим объектам. Как сообщает издание Financial Times (FT) со ссылкой на украинские и американские официальные лица, это скоординированная кампания, нацеленная на ослабление экономики РФ и принуждение Кремля к принятию предложенного мирного плана.

Разведданные и «инструмент» Вашингтона

По данным FT, американская разведка предоставляет Киеву данные для нанесения ударов по важным российским энергетическим активам, включая нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), расположенные далеко за линией фронта. Эта поддержка, о которой ранее не сообщалось, значительно усилилась с середины лета и стала решающим фактором в проведении атак.

Ключевой поворот в политике Вашингтона, по словам источников, произошёл после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского в июле. Трамп якобы поддержал стратегию, направленную на то, чтобы «заставить их [россиян] почувствовать боль» и подтолкнуть Кремль к переговорам.

Разведывательная информация от США помогает Киеву в планировании и определении маршрутов и высоты полёта дронов-камикадзе, а также в выборе времени атак для обхода российских систем ПВО.

Некоторые источники издания утверждают, что Вашингтон тесно вовлечён во все этапы планирования, а один из них назвал украинские беспилотники «инструментом» Вашингтона для подрыва российской экономики.

Также в последние дни ВС РФ наносят мощные удары по украинской энергетической системе, что приводит к длительным отключениям света в различных регионах Украины, включая Киев.

Ответы сторон и ракетные удары

Представитель СБУ заявил FT, что количество и масштабы атак на территории России планируется увеличить.

Владимир Зеленский, комментируя роль разведки США, уклонился от прямого ответа, но подтвердил, что Украина «работает с разведкой США, в первую очередь, для самозащиты».

Накануне сообщалось, что Зеленский и Трамп обсуждали усиление ПВО, а издание Axios отметило, что речь могла идти о поставках ракет «Томагавк».

Президент России Владимир Путин ранее комментировал возможность передачи «Томагавков» Украине. «Наш ответ — это усиление системы ПВО Российской Федерации», — заявил он.