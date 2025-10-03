ФСБ завершила расследование дела о публичном оправдании терроризма в Рязани

В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в публичном оправдании терроризма. Противоправная деятельность подозреваемого была выявлена и пресечена в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.

Следствием установлено, что обвиняемый, который является приверженцем праворадикальной идеологии, разместил в Telegram серию публикаций. Эти материалы были направлены на публичное оправдание террористической деятельности украинских националистических формирований.

Следственным отделением УФСБ России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

В прокуратуре Рязанской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы дела уже направлены в суд для рассмотрения по существу.

Санкция указанной статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет либо штраф в размере до одного миллиона рублей.