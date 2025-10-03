Пятница, 3 октября, 2025
6.3 C
Рязань
Происшествия

ФСБ завершила расследование дела о публичном оправдании терроризма в Рязани

Алексей Самохин
Фото: УФСБ Рязанской области

В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в публичном оправдании терроризма. Противоправная деятельность подозреваемого была выявлена и пресечена в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.

Следствием установлено, что обвиняемый, который является приверженцем праворадикальной идеологии, разместил в Telegram серию публикаций. Эти материалы были направлены на публичное оправдание террористической деятельности украинских националистических формирований.

Следственным отделением УФСБ России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

В прокуратуре Рязанской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы дела уже направлены в суд для рассмотрения по существу.

Санкция указанной статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет либо штраф в размере до одного миллиона рублей.

Самые читаемые материалы

Культура и события

Кто из звёзд выступит в Константинове на Есенинском празднике 4 октября

На праздник в Рязанскую область приедут известные артисты.
Культура и события

130-летие Сергея Есенина в Константинове: как добраться, афиша всероссийского праздника

Редакция 7info представляет подробный гид по программе есенинского торжества, которое пройдёт 4 и 5 октября.
Новости России

«Царьград»: Россия получила козырь против ракет Tomahawk благодаря КНДР

В руках российской армии может оказаться оружие из Северной...
Новости мира

План Трампа рухнул: почему «Томагавки» оказались блефом для Украины 

Планы Трампа трещат по швам: почему «Томагавки» для Киева оказались блефом, а Европа перешла к «кредитам за русский счёт»
Новости России

Русской Одессе быть! Битва за город решит исход СВО — эксперты

Альянс намерен цепляться за «жемчужину у моря», поскольку выход Украины к Чёрному морю является основой её политической и экономической значимости.

Последние новости

В Касимовском округе завершается капремонт моста через Сынтулку

По информации правительства Рязанской области, объект планируется сдать в эксплуатацию в октябре текущего года.

Рязанка пожаловалась на расселённые дома, мимо которых страшно ходить

В этих пустующих домах постоянно кто-то находится!

Российские туристы рассказали, почему больше не вернутся в Абхазию

Туристы из России все чаще жалуются на отдых в...

Под Рязанью откроют памятник участникам СВО

Мемориал станет знаком уважения и признания тем, кто сражался и продолжает сражаться за Родину.

От Кавказа до Кореи: Wink.ru представил премьеры середины осени 

В октябре на платформе выйдут продолжения популярных отечественных проектов, новые криминальные комедии и яркие зарубежные фильмы.

В Свердловской области осквернили кладбище и порвали флаги России

Вандалы осквернили Никольское кладбище в Реже Свердловской области, пишет...

Рязанцы продолжают собирать грибы в октябре

Судя по отзывам, лес в начале октября — «живой, есть все зеленухи, подосиновики, не живые белые и, конечно, лисички». 

«Ростелеком» представил портрет пользователя домашнего интернета

К неофициальному Дню интернета, который отмечается в России 30 сентября, «Ростелеком» представил портрет типичного пользователя домашнего интернета компании, а также сравнил предпочтения абонентов

Опубликовано обновлённое расписание бесплатных автобусов до с. Константиново 4 и 5 октября

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина опубликовал обновленное расписание бесплатного транспорта...

В Рязанской области прошла проверка обновленной системы оповещения населения

На сегодняшний день в областном центре работает 110 точек оповещения. К концу года, после завершения всех работ, общий охват населения Рязанской области системой оповещения составит 75,8%.

«Летит очень жестко»: Шарий рассказал о массированном ударе по Украине

Российские войска ночью нанесли массированный удар по военным объектам...

На Украине заявили об исчезновении мэра Киева Кличко

Руководитель военной администрации Киева Тимур Ткаченко заявил в соцсетях...

«Мама, я жива»: умер самый известный незаконно осужденный россиянин Медков

В ставропольском селе Китаевское умер  Дмитрий Медков, которого считают...

Умер актёр Сергей Рыбин

В фильмографии Рыбина 30 работ в 29 проектах. Он снимался в сериалах «Условный мент», «Тайны следствия», «Великолепная пятёрка» и других. 

Трое солдат из Рязанской области вернулись из украинского плена

Об этом написала в телеграм-канале уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.