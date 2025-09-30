ФСБ задержала 18-летнего жителя Мордовии по подозрению в госизмене

Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании в Республике Мордовия 18-летнего гражданина России, подозреваемого в совершении государственной измены.

По информации Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, молодой человек вступил в контакт с представителем Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины через мессенджер Telegram. За денежное вознаграждение он согласился совершать поджоги релейных шкафов на железной дороге в Мордовии.

Как установила ФСБ, для осуществления этой противоправной деятельности злоумышленник привлекал несовершеннолетних жителей региона.

После совершения поджогов задержанный направлял своему куратору фото- и видеоматериалы, а также координаты мест происшествий.

Следственный отдел УФСБ по Республике Мордовия возбудил уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ: 275 (государственная измена) и 205 (террористический акт). Санкции по этим статьям предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В связи с инцидентом ФСБ вновь обратилась к гражданам, подчеркнув, что украинские спецслужбы продолжают активный поиск исполнителей терактов и диверсий в интернете и мессенджерах.

В ЦОС заявили, что «все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное суровое наказание».