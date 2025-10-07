Вторник, 7 октября, 2025
14.2 C
Рязань
Происшествия

ФСБ в Рязани пресекла канал незаконной миграции, организованный выходцами из Средней Азии

Алексей Самохин
Фото: УФСБ Рязанской области

Сотрудники УФСБ России по Рязанской области пресекли противоправную деятельность двух выходцев из Центрально-Азиатского региона, которые обвиняются в организации канала незаконной миграции на территории области.

Установлено, что злоумышленники организовали преступную схему по легализации иностранных граждан. Легализация осуществлялась путём изготовления и сбыта поддельных платёжных документов об оплате обязательного авансового платежа за использование патента на работу.

Следственным отделением Управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части второй статьи 322.1 УК России («Организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершённая группой лиц по предварительному сговору»).

Санкция статьи УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В отношении обоих фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, продолжается.

Самые читаемые материалы

Интересное

Жириновский про 2026 год: война с НАТО, большое переселение народов, уничтожение миллионов людей

Страшного пророчество покойного лидера ЛДПР всколыхнуло сеть.
Новости России

Армия ответила на удары по России: Одессу и Харьков «сровняли с землёй»

Красные линии смещаются, расплата за агрессию растёт. Терпение было стратегией, теперь оно превращается в ресурс, который подходит к концу.
Новости России

Стала известна главная версия пропажи семьи в тайге под Красноярском

Семья Усольцевых, пропавшая без вести в Красноярском крае, попала...
Новости мира

«Фашисты!»: в Киеве мобилизовали мужа звезды «Сватов» Бондаревой-Репиной

Украинская актриса Елена Бондарева-Репина сообщила в соцсетях о насильственной...
Погода

Первый снег в Москве и Центральной России ожидается в конце ноября – начале декабря — Тишковец

Сейчас в столичном регионе наблюдается «золотая осень» с установившимися туманами и дождями. Такая же погода, кстати, установилась и в Рязани. 

Последние новости

Десятки домов останутся без воды 8 октября в Рязани

В связи с ремонтными работами на водопроводе с 09:30 до 17:00 будет прекращена подача ресурса.

Пассажир «Деу Нексия» погиб в ДТП в Клепиковском районе 

Госавтоинспекция прокомментировала трагическое ДТП в Клепиковском районе. 

Расписание пригородных поездов в Московской и Рязанской областях изменится с 8 октября 

Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях, изменится с 8 октября в связи с развитием инфраструктуры.

Профессор МГИМО раскрыл настоящий план Трампа с «Томагавками» 

А вот если задуманное сорвётся, тогда придётся переходить к крайним мерам. 

В России зафиксирован исторический максимум распространения дипфейков

В российском сегменте интернета с начала 2025 года отмечается резкий рост количества дипфейков — поддельных видео, созданных для целенаправленного введения людей в заблуждение и представляющих социальную опасность.

Обнародованы пророчества старца Кукши Одесского, который видел все ужасы XXI века

Молитвеннику открылось страшное будущее. Для людей он оставил недвусмысленное предупреждение.

Фирму в Касимове оштрафовали на 500 тысяч за взятку должностному лицу

Прокуратура района возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ

Легковушку разорвало пополам во время ДТП под Рязанью 

Столкновение легковушки с грузовиком произошло в районе Криуши. На месте работали пожарные, сотрудники полиции. 

В сентябре в Рязани родились Давид и Гетта 

В сентябре в МФЦ Перинатального центра Рязани было зарегистрировано 106 новорожденных. Мальчиков оказалось чуть больше — 56, девочек родилось 50.

Дом в Агишево и хозпостройка в Ходынино сгорели за день в Рязанской области

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области справились с четырьмя возгораниями. Жертв и пострадавших, к счастью, нет

Солнце преподнесло сюрприз: сегодня по Земле может ударить плазма

Облако, о котором все успели забыть за прошедшие дни, согласно расчётам, должно достичь Земли сегодня.

ДТП затруднило движение на Московском шоссе в Рязани

На светофоре у съезда к ТРЦ «Премьер» столкнулись легковой и грузовой автомобиль. Грузовик практически полностью перекрыл дорогу в сторону центра города. 

Журналист рассказал о двух пророчествах апокалипсиса, которые сбываются прямо сейчас

События, которые происходят сейчас, описал Иоанн Богослов. Миру эту сулит страшные времена.

Мусульманам-курьерам в России запретили возить часть товаров

Теперь россияне не смогут получить от курьеров-мусульман целый ряд товаров из категории «харам».

Автомобиль сбил пешехода в Касимове, пострадавшему потребовалась помощь

За рулём «Датсуна» находился 57-летний мужчина, житель Касимовского района. По предварительным данным, он совершил наезд на 52-летнего пешехода из Шиловского района.