ФСБ в Рязани пресекла канал незаконной миграции, организованный выходцами из Средней Азии

Сотрудники УФСБ России по Рязанской области пресекли противоправную деятельность двух выходцев из Центрально-Азиатского региона, которые обвиняются в организации канала незаконной миграции на территории области.

Установлено, что злоумышленники организовали преступную схему по легализации иностранных граждан. Легализация осуществлялась путём изготовления и сбыта поддельных платёжных документов об оплате обязательного авансового платежа за использование патента на работу.

Следственным отделением Управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части второй статьи 322.1 УК России («Организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершённая группой лиц по предварительному сговору»).

Санкция статьи УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В отношении обоих фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, продолжается.