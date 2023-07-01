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ФСБ сообщила подробности учений, прошедших в Рязани 30 июня

7info

Пресс-служба регионального управления ФСБ России сообщила подробности тактико-специального учения, прошедшего в Рязани 30 июня на территории гимназии № 5 (улица Полетаева, 14).

Цель мероприятия — отработка взаимодействия силовых структур и органов власти Рязанской области при проведении контртеррористической операции.

По легенде учений, в гимназию проникла группа вооружённых людей и захватила заложников в столовой. Террористы выдвинули политические требования.

На место прибыли сотрудники силовых структур, начались переговоры. Преступники выдвинули невыполнимые требования, было принято решение о штурме здания. Террористы нейтрализованы, заложники освобождены.

— Учение продемонстрировало готовность оперативного штаба в Рязанской области к планированию и проведению контртеррористических операций на территории региона, — сообщила пресс-служба УФСБ.

ФСБ сообщила подробности учений, прошедших в Рязани 30 июня
ФСБ сообщила подробности учений, прошедших в Рязани 30 июня
ФСБ сообщила подробности учений, прошедших в Рязани 30 июня
ФСБ сообщила подробности учений, прошедших в Рязани 30 июня
ФСБ сообщила подробности учений, прошедших в Рязани 30 июня
ФСБ сообщила подробности учений, прошедших в Рязани 30 июня
ФСБ сообщила подробности учений, прошедших в Рязани 30 июня
ФСБ сообщила подробности учений, прошедших в Рязани 30 июня
ФСБ сообщила подробности учений, прошедших в Рязани 30 июня
ФСБ сообщила подробности учений, прошедших в Рязани 30 июня
ФСБ сообщила подробности учений, прошедших в Рязани 30 июня
ФСБ сообщила подробности учений, прошедших в Рязани 30 июня
ФСБ сообщила подробности учений, прошедших в Рязани 30 июня
ФСБ сообщила подробности учений, прошедших в Рязани 30 июня

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