ФСБ рассекретила данные о гибели пионера-героя Вити Коробкова в Крыму

Управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю рассекретило данные о гибели юного партизана, пионера-героя Вити Коробкова во время Великой Отечественной войны, пишет ТАСС .

Мальчика и его отца арестовали 14 февраля 1944 года в Феодосии.

Советский разведчик Ибрагим Аганин рассказывал, что отец и сын вышли из леса и должны были выполнить задание партизан. Сначала они отрицали причастность к попытке диверсии.

«Следователь Бюльд кричал на мальчика, что он не верит ему, и при мне начал избивать его. Он бил его своими здоровыми кулаками, и от каждого удара мальчик с силой ударялся о стенку», — отметил Аганин, внедренный к противнику. Реклама

Избиения продолжались несколько дней, и в конце концов Коробков-старший заявил, что расскажет правда для спасения сына. Выяснилось, что он работал в Феодосийской типографии, после чего ушел к партизанам. Однако из-за туберкулеза его отпустили домой в Феодосию. При этом партизаны дали ему задание, что если кто-нибудь обратится к нему за помощью, он должен ее оказать, и присвоили позывной Лесной.

«(Коробковы. — Прим. Ред.) не выдали своих товарищей», — уточнили в ФСБ.

В итоге отца расстреляли 28 февраля вместе с 27 другими партизанами, а его сына — 9 марта.