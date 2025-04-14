ФСБ рассекретила данные о гибели пионера-героя Вити Коробкова в Крыму

Управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю рассекретило данные о гибели юного партизана, пионера-героя Вити Коробкова во время Великой Отечественной войны, пишет ТАСС.
Мальчика и его отца арестовали 14 февраля 1944 года в Феодосии.
Советский разведчик Ибрагим Аганин рассказывал, что отец и сын вышли из леса и должны были выполнить задание партизан. Сначала они отрицали причастность к попытке диверсии.
Избиения продолжались несколько дней, и в конце концов Коробков-старший заявил, что расскажет правда для спасения сына. Выяснилось, что он работал в Феодосийской типографии, после чего ушел к партизанам. Однако из-за туберкулеза его отпустили домой в Феодосию. При этом партизаны дали ему задание, что если кто-нибудь обратится к нему за помощью, он должен ее оказать, и присвоили позывной Лесной.
В итоге отца расстреляли 28 февраля вместе с 27 другими партизанами, а его сына — 9 марта.