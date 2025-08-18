ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб взорвать машину с бомбой на Крымском мосту

ФСБ России сообщила о предотвращении очередной попытки украинских спецслужб взорвать Крымский мост с помощью заминированного автомобиля. По данным ведомства, задержаны все лица, причастные к ввозу самодельного взрывного устройства в страну, пишет РИА Новости.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена очередная попытка украинских спецслужб совершить террористическую атаку на Крымский мост с использованием автомобиля, снаряжённого взрывчаткой. Установлено, что машина с СВУ большой мощности прибыла в Россию из Украины транзитом через ряд стран, пересекла российско-грузинскую границу через пункт пропуска „Верхний Ларс“ в Северной Осетии и должна была проследовать в Краснодарский край на автовозе под управлением частного перевозчика», — говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, затем автомобиль планировалось передать другому водителю, который должен был выехать на нём в Крым через мост и «стать невольным террористом-смертником, использованным киевским режимом вслепую».

ФСБ уточнила, что взрывное устройство было тщательно замаскировано в автомобиле Chevrolet Volt. Сотрудникам удалось его обнаружить и обезвредить, а также задержать всех участников схемы доставки машины в Россию.