ФСБ предотвратила теракт боевиков «Правого сектора»* в Липецке

Сотрудники ФСБ задержали украинских диверсантов, собиравшихся совершить теракт в Липецке. Об это сообщила пресс-служба ведомства.

Трое граждан соседнего государстве задержаны в селе Горицы Добровского района Липецкой области. Сообщается, что они состояли в запрещённой в России организации «Правый сектор».

Руководил диверсионной группой мужчина 1988 года рождений, имеющий судимости за педофилию. В подчинении находились две женщины 1986, 1978 годов рождения.

По данным следствия, они прибыли в Россию, чтобы подорвать самодельное взрывное устройство большой мощности в людном месте «на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка».

Задержанный рассказал, что СВУ должно было сработать на автостанции «Сокол».

Оперативник ФСБ рассказал, что диверсанты готовились в учебном центре «Десна» украинской армии под руководством иностранных специалистов.

*«Правый сектор» — организация запрещена в РФ.