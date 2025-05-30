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«Фронт бы рухнул»: Царев рассказал о реформе в ВСУ, которую недооценивают в России

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Новости России

«Фронт бы рухнул»: Царев рассказал о реформе в ВСУ, которую недооценивают в России

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Украинские власти провели реформу в ВСУ, которую в России пока многие недооценивают, заявил «Царьграду» бывший депутат Рады Олег Царев.

По его словам, изменения связаны с финансированием бригад.

«Киев пошел на крайне нетипичный шаг: изъял контроль над военными расходами у центральной бюрократии и передал управление финансами непосредственно на уровень войск», — приводятся слова Царева.

Он утверждает, что сейчас в распоряжении украинских бригад находится три четверти оборонного бюджета.

Царев добавил, что этот фактор нельзя игнорировать при разработке дальнейшей военной стратегии. По его мнению, если бы не эта реформа, фронт, скорее всего, уже начал бы разрушаться.

При этом значение реформы немного нивелирует высокий уровень коррупции в ВСУ.

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