Французский политик заявил, что Дональд Трамп признал Крым российским

Алексей Самохин
Авторство: Daniel Torok. Official 2025 Inauguration Invite. Also posted at https://x.com/dto_rok/status/1879743327781945429, Общественное достояние, Ссылка

Президент США Дональд Трамп признал Крым территорией Российской Федерации и призвал главу киевского режима Владимира Зеленского отказаться от полуострова. Об этом в социальной сети Х (бывший Twitter) написал французский политик Флориан Филиппо, сообщает «Московский комсомолец»

«За несколько часов до встречи в Белом доме Трамп оказывает очень своевременное давление на Зеленского и его проевропейских дядюшек и тётушек, держащих его за руку! Он также подтверждает: Крым официально принадлежит России», — прокомментировал Филиппо.

Ранее спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что в понедельник президент США намерен обсудить с Зеленским территориальный вопрос. По информации западных СМИ, Трамп также говорил европейским лидерам, что признание Киевом всего Донбасса российским могло бы ускорить заключение мирного соглашения.

В то же время американский госсекретарь Марко Рубио опроверг сообщения о поддержке Вашингтоном передачи Донбасса России. Он подчеркнул, что подобные решения должен принимать сам Киев, исходя из того, «на что они готовы пойти и что хотят получить».

Зеленский, в свою очередь, заявил, что готов обсуждать вопросы территорий только на трёхсторонней встрече с участием Трампа и президента России Владимира Путина.

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Зеленский публично отверг план Трампа и выдвинул свои условия

На совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе Владимир Зеленский публично отверг ключевые пункты мирного плана президента США Дональда Трампа
Опубликованы кадры с места ЧП в Рязанской области

По последним данным на предприятии погибло 11 человек. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек.
Мария Захарова: Россия предупреждала, что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение главы МИД Венгрии Петер Сийярто о том, что Украина атаковала ведущий в Венгрию нефтепровод из-за чего поставки нефти в страну остановлены.
Крупный пожар потушили в Касимовском округе, обошлось без пострадавших 

В результате пожара строение повреждено огнём на площади 90 квадратных метров. Причину произошедшего установят специалисты. 

Стало известно о состояние пострадавших при ЧП на заводе в Лесном, которые проходят лечение в ОКБ

Отмечается, что все пострадавшие, помимо основной терапии, получают помощь психологов, психотерапевтов, сурдологов, ЛОР-врачей.
Кратковременные дожди пообещали рязанцам 19 августа

На территории области ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.
Спасатели извлекли 2 человек из под завалов после ЧП на заводе под Рязанью, число погибших возросло до 23

Спасатели извлекли 2 человек из под завалов на предприятии где произошло ЧП, один из них скончался в больнице. Общее число погибших достигло 23 человек.
В двух районах Рязанской области отключат газ

Работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.
Ирина Роднина может получать «олимпийскую пенсию»  60 тысяч рублей — СМИ

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, такую выплату получают чемпионы и призёры Олимпийских игр, выступавшие за сборные СССР, России, а также объединённые команды (СНГ)
В Рязани полным ходом идет строительство школы на 1100 мест

18 августа глава администрации Рязани Виталий Артёмов провел выездное совещание на площадке строящейся школы в микрорайоне ЖК «Олимпийский» на 1100 мест.
Следком выясняет обстоятельства гибели мужчины в Сасовском районе

По данным СК, трагический случай произошёл в субботу, 16 августа, на одном из водоёмов. На место происшествия для осмотра выезжали следователи. 
Стартовали съёмки комедии «Доктор Гаф» с Сергеем Гармашом в главной роли

В Москве начались съёмки полнометражного фильма «Доктор Гаф» — трогательной и полной приключений семейной комедии о докторе, который понимает животных и совершенно не хочет понимать людей.