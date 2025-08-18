Президент США Дональд Трамп признал Крым территорией Российской Федерации и призвал главу киевского режима Владимира Зеленского отказаться от полуострова. Об этом в социальной сети Х (бывший Twitter) написал французский политик Флориан Филиппо, сообщает «Московский комсомолец».

«За несколько часов до встречи в Белом доме Трамп оказывает очень своевременное давление на Зеленского и его проевропейских дядюшек и тётушек, держащих его за руку! Он также подтверждает: Крым официально принадлежит России», — прокомментировал Филиппо.

Ранее спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что в понедельник президент США намерен обсудить с Зеленским территориальный вопрос. По информации западных СМИ, Трамп также говорил европейским лидерам, что признание Киевом всего Донбасса российским могло бы ускорить заключение мирного соглашения.

В то же время американский госсекретарь Марко Рубио опроверг сообщения о поддержке Вашингтоном передачи Донбасса России. Он подчеркнул, что подобные решения должен принимать сам Киев, исходя из того, «на что они готовы пойти и что хотят получить».

Зеленский, в свою очередь, заявил, что готов обсуждать вопросы территорий только на трёхсторонней встрече с участием Трампа и президента России Владимира Путина.