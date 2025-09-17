Фрагменты мавзолея последней правительницы Касимовского ханства обнаружили археологи

В Касимовском округе на территории Старого Посада ведутся археологические работы сотрудниками института археологии им. А.Х. Халикова АН РТ. Среди находок фрагменты стен и пола мавзолея хана Арслана, могильный камень середины XVII века.
Известно, что мавзолей хана Арслана был построен после его смерти в 1625 году. В нем была захоронена его жена Фатима-Султан Сеитовна — последняя правительница Касимовского ханства, и ближайшие родственники.
Археологической экспедицией руководит научный сотрудник института археологии им. А.Х. Халикова АН РТ Фарид Ахметгалин. В планах провести выставку, посвященную археологии и истории города Касимова.
Археологические исследования на территории округа продолжатся и в 2026 году.
