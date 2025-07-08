Фрагмент крепости 12 века восстановят в Рязанской области

В Рязанской области восстановят фрагмент крепости XII века. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя экспедиции, археолога Сергея Андреева.
На прошлой неделе, 6 июля, на городище Старая Рязань в Спасском районе Рязанской области завершилась археологическая экспедиция. Члены экспедиции исследовали основание стены древней старорязанской крепости. В планах воссоздать фрагмент стены, какой она была в XII веке: с крышей, перекрытиями, бойницами.
Планируется, что восстановленный фрагмент крепости привлечет на городище туристов, которым интересна история. Сейчас ведутся работы по очистке территории, сам объект уже спроектирован, стена готова, вскоре ее доставят. Готовая стена появится уже к концу июля 2025 года.
Городище Старая Рязань, расположенная в 65 км от Рязани, имеет статус историко-ландшафтного памятника федерального значения. Площадь памятника 70 га. Город был основан в XI веке, во время татаро-монгольского нашествия был полностью уничтожен. Сейчас на территории городища ведут раскопки тамбовские археологи и ученые Института археологии РАН.
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