Фрагмент крепости 12 века восстановят в Рязанской области

В Рязанской области восстановят фрагмент крепости XII века. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя экспедиции, археолога Сергея Андреева.

На прошлой неделе, 6 июля, на городище Старая Рязань в Спасском районе Рязанской области завершилась археологическая экспедиция. Члены экспедиции исследовали основание стены древней старорязанской крепости. В планах воссоздать фрагмент стены, какой она была в XII веке: с крышей, перекрытиями, бойницами.

«Мы покажем, насколько серьезной в те времена была система укрепления. Речь идет не о полном восстановлении всего фортификационного сооружения городища, а его части — длиной порядка 20 метров», — отметил Сергей Андреев.

Планируется, что восстановленный фрагмент крепости привлечет на городище туристов, которым интересна история. Сейчас ведутся работы по очистке территории, сам объект уже спроектирован, стена готова, вскоре ее доставят. Готовая стена появится уже к концу июля 2025 года.

Городище Старая Рязань, расположенная в 65 км от Рязани, имеет статус историко-ландшафтного памятника федерального значения. Площадь памятника 70 га. Город был основан в XI веке, во время татаро-монгольского нашествия был полностью уничтожен. Сейчас на территории городища ведут раскопки тамбовские археологи и ученые Института археологии РАН.