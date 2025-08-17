Первая леди США Мелания Трамп в письме к президенту России Владимиру Путину призвала защитить детей от войны и установить мир. Об этом, ссылаясь на информацию телеканала Fox News, пишет «Лента.ру».

Это письмо российскому лидеру передал президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске.

В своем послании супруга американского президента подчеркнула, что «каждый ребенок мечтает о любви, возможностях и безопасности вдали от опасности». По ее словам, задача мировых лидеров — поддерживать надежды нового поколения и заботиться о достойном будущем для всех.

«Каждое новое поколение начинает жизнь с чистотой — с невинностью, которая стоит выше географии, власти и идеологии. (…) Защищая детей, вы будете служить не только России, но и всему человечеству. Такая смелая идея способна преодолеть любые разделения, и вы, господин Путин, можете воплотить это видение одним росчерком пера», — говорится в письме.

Ранее Дональд Трамп отмечал, что его жена Мелания испытывает симпатию к российскому лидеру: «Мы знаем Путина, и он ей нравится».

В то же время издание The Hill, ссылаясь на конгрессмена Дона Бэкона, сообщило, что Трамп начал угрожать Москве под влиянием супруги. Газета The Times также писала, что первая леди США могла повлиять на решение мужа о поставках военной помощи Украине.

Однако сам Дональд Трамп, отвечая на вопрос о роли Мелании в изменении его позиции по поводу конфликта на Украине, подчеркнул, что она «очень нейтральна».