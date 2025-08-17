Воскресенье, 17 августа, 2025
Fox News: Мелания Трамп в своем письме призвала Путина защитить детей от войны

Алексей Самохин
Изображение от fabrikasimf на Freepik

Первая леди США Мелания Трамп в письме к президенту России Владимиру Путину призвала защитить детей от войны и установить мир. Об этом, ссылаясь на информацию телеканала Fox News, пишет «Лента.ру»

Это письмо российскому лидеру передал президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске.

В своем послании супруга американского президента подчеркнула, что «каждый ребенок мечтает о любви, возможностях и безопасности вдали от опасности». По ее словам, задача мировых лидеров — поддерживать надежды нового поколения и заботиться о достойном будущем для всех.

«Каждое новое поколение начинает жизнь с чистотой — с невинностью, которая стоит выше географии, власти и идеологии. (…) Защищая детей, вы будете служить не только России, но и всему человечеству. Такая смелая идея способна преодолеть любые разделения, и вы, господин Путин, можете воплотить это видение одним росчерком пера», — говорится в письме.

Ранее Дональд Трамп отмечал, что его жена Мелания испытывает симпатию к российскому лидеру: «Мы знаем Путина, и он ей нравится».

В то же время издание The Hill, ссылаясь на конгрессмена Дона Бэкона, сообщило, что Трамп начал угрожать Москве под влиянием супруги. Газета The Times также писала, что первая леди США могла повлиять на решение мужа о поставках военной помощи Украине.

Однако сам Дональд Трамп, отвечая на вопрос о роли Мелании в изменении его позиции по поводу конфликта на Украине, подчеркнул, что она «очень нейтральна».

Опубликованы кадры с места ЧП в Рязанской области

По последним данным на предприятии погибло 11 человек. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек.
Стала известна полная афиша празднования Дня города Рязани в этом году

Рязанцев ждут фестиваль «Поющий Косопуз», концерты команды КВН «Уездный город» и «Дискотека Авария»…
Семья убитого судьи в Камышине отказалась верить в версию об измене

Родственница судьи Василия Ветлугина, убитого позавчера в Камышине, в...
Пять человек погибли, более 100 пострадали во время ЧП на предприятии в Рязанской области — Малков 

По словам главы региона, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая.
Число погибших увеличилось до 11 человек на предприятии в Шиловском районе

Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек: 13 пациентов находятся в больницах города Рязани.

На территории Рязани и области объявили отбой угрозы БПЛА

Угроза БПЛА была объявлена на территории Рязанской области 17 августа в 3:30.
Диетолог Поляков рассказал, с какого возраста ребёнку можно попробовать чипсы

Сегодня легко найти здоровую альтернативу. Магазинные чипсы можно заменить орехами, сухофруктами или домашними чипсами из натуральных ингредиентов.
Через Рязанскую область проходит атмосферный фронт,в ближайшие часы погода испортится

В ближайшие часы и до конца суток ожидаются ливни, грозы, при грозе ветер может усилиться до 17 м/с. После прохождения фронта ощутимо похолодает.
Певица Юта предложила включить в школьную программу одну из песен Газманова

Это настоящий шедевр. Композиция, которая сумела объединить всю страну, хотя в то время это было непросто
Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязани и области ночью 17 августа

Жителей Рязани и области просят не покидать безопасные места, по возможности не выходить на улицу.
Гороскоп на воскресенье, 17 августа: день, когда сердце выбирает главную роль

Звёзды подталкивают к честным разговорам и вниманию к чувствам. Сегодня не получится спрятаться за делами — личная сфера выйдет на первый план. Для кого-то день станет точкой примирения, для кого-то — началом нового этапа в отношениях.
Пролет B-2 и F-22 на встрече Путина и Трампа назвали знаком высшего уважения

Пролет бомбардировщика B-2 Spirit и истребителей F-22 во время встречи Путина и Трампа на Аляске назвали знаком высшего уважения к российскому лидеру.
Рязанцы сообщили о поножовщине в кафе на Касимовском шоссе

В кафе на Касимовском шоссе между пьяными мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из отдыхающих ударил собутыльника ножом. По информации очевидцев, участники драки пытались смыть кровь с лестницы кафе.