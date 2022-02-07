Фотовыставка «Монеты славы» расскажет о достижениях отечественного спорта

Во время XXIV Зимних Олимпийских игр рязанцы узнают больше об истории российского олимпийского движения. В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького открылась фотовыставка Банка России «Монеты славы».

Со своего дебюта и до конца советского периода во всех Олимпийских играх наша сборная была в числе лидеров медального зачета. На памятных монетах, которые выпускает Банк России, представлено 37 видов спорта, всего же отчеканено почти 300 видов таких монет. На них с высокой степенью детализации изображены знаковые события, люди и их достижения. Художники-медальеры передают портретное сходство, отражают узнаваемую спортивную форму, характерные жесты и позы.

— Большинство таких памятных монет выполнены из золота и серебра, они требуют особых условий хранения. Фотовыставка помогает организовать знакомство с ними и за пределами музея. А посетители могут рассмотреть все детали рисунка на увеличенном изображении, — говорит сотрудник рязанского отделения Банка России Людмила Емельянова.

На стендах не просто изображены сама монета и ее характеристики, но и представлена информация о спортсмене или событии, которым посвящен памятный денежный знак. Увидеть фотовыставку «Монеты славы» в библиотеке имени Горького можно до конца февраля по адресу г. Рязань, ул. Ленина, д. 52.