Фотоловушка показала, как проводят «медовый месяц» енотовидные собаки

Уже несколько лет с помощью фотоловушек сотрудники Окского заповедника наблюдают за барсучьей норой, в которой, кроме законных хозяев, зимовала пара енотовидных собак. О них рассказала старший научный сотрудник заповедника Надежда Панкова.

Прошлой осенью барсуки оставили свое жилище и перешли в другую нору. Такие перемещения свойственны для барсуков – часто на их территории есть несколько нор, используемых поочередно.

«Есть мнение, что это может быть связано с тем, что в норе накапливаются паразиты и проще бросить на время свою подземную квартиру, чем бороться с ними. Но, может быть, роль сыграла сильная засуха. Ближайшие болота полностью высохли, и барсукам пришлось переносить свою активность в нору, находящуюся ближе к водопою», – предположила Надежда Панкова.

Барсуки иногда возвращаются в свой старый дом, проверить, все ли там в порядке. Однако нора не пустует: уходя, барсуки «сдали» ее семье енотовидных собак.

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Енотовидные собаки зимой спят, но не так долго и крепко, как барсуки. В феврале, с первым потеплением, у енотовидок начинается брачная пора. Пары эти звери образуют с осени, и тогда их отношения можно назвать скорее дружескими, но ранней весной, проснувшись в одной норе, самец и самка становятся нежны друг к другу и игривы.

«В этом году енотовидные собаки – полновластные хозяева барсучьей норы, хотя проснувшийся барсук уже успел прийти и проверить, цела ли его квартира. Паре пушистых зверьков никто не мешает резвиться возле норы под объективами фотоловушек», – отметила сотрудница заповедника.

Свой «медовый месяц» супруги проводят, вычесывая друг у друга блох, спариваясь, а потом сидят, греясь на весеннем солнышке. Брачная пора длится 2–3 недели, затем самка будет около двух месяцев вынашивать щенков, которых рождается обычно 6–8 штук. Возможно, эта барсучья нора станет не только зимней квартирой пары, но и выводковым убежищем.