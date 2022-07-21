Фотограф из Мурмино станет героиней «Перезагрузки» на ТНТ.

Людмила Гуркина обратилась в шоу, чтобы изменить свою жизнь. По словам фотографа из Рязанской области, всё, чем бы она ни занималась, не приносит ей удовлетворения.

Люда видит в себе только недостатки и добивается, чтобы в ней самой и окружающих её людях всё было идеально. В 34 года у Люды нет отношений и она боится довериться даже экспертам «Перезагрузки».

Психологу Виктору Пономаренко придётся пойти на риск, чтобы обуздать непростой нрав героини и помочь ей стать счастливой. Непростая работа предстоит и другим экспертам шоу.

Людмила Гуркина: «Было интересно изменить некоторые моменты в себе – не только во внешности, но и внутри. Я видела депрессивно настроенных девушек в начале проекта и их оптимистичность в итоге»

Людмила благодарит проект «Перезагрузка» за новую главу в жизни. Она не боится перемен и не прячется от жизни.

Преображение Людмилы можно увидеть в воскресенье 24 июля в 9 часов в шоу «Перезагрузка» на ТНТ.