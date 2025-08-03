Фото молодоженов, зарегистрировавших брак в первые дни августа, показал Рязанский ЗАГС

«Пусть ваш брак будет долгим и счастливым, как в доброй сказке. Желаем, чтобы ваш дом был крепостью любви, а сердца — всегда полны нежности. Пусть радость и счастье сопровождают вас на долгие годы. Берегите свою любовь и дарите ее друг другу вновь и вновь», — поздравили семьи в ЗАГСе.