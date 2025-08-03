Фото молодоженов, зарегистрировавших брак в первые дни августа, показал Рязанский ЗАГС

Группа депутатов Госдумы разработала законопроект об ежегодной выплате родителям школьников к 1 сентября в размере прожиточного минимума. Сумма будет выплачиваться на каждого ребёнка от 6 до 18 лет, а также на учащихся с инвалидностью до 23 лет.
Последний месяц лета подкрался незаметно! Разве можно придумать лучший повод повеселиться «на всю катушку», чем наступление августа, который каждый житель Рязани должен провести невероятно насыщенно? Итак, рассказываем, чем заняться на выходных 2 и 3 числа.
Во время проверочных мероприятий полицейские выяснили, что 35-летняя уроженка страны Средней Азии, постоянно проживающая в Рязанском районе и являющаяся гражданкой Российской Федерации, поставила на миграционный учёт в своем доме в селе Мурмино 2-х женщин и 1-го мужчину — граждан среднеазиатской республики.