Пятница, 19 мая, 2023
На главнуюНовости Рязани

Форум «#PROБИЗНЕС2023»: рязанцев приглашают «прокачать» свой бизнес

7info7

24-26 мая в рамках Дней малого бизнеса, посвященных Дню российского предпринимательства, в Рязани пройдет III Региональный форум #PROБИЗНЕС2023, организованный региональным Агентством развития бизнеса.

Форум – уникальное ежегодное мероприятие, цель которого — содействие бизнесу в продвижении на российском рынке, вовлечение молодежи в предпринимательство, обмен опытом представителей бизнес-сообщества, обучение новым навыкам ведения бизнеса в различных форматах, обсуждение актуальных экономических проблем.

В Рязани и муниципальных районах области пройдет серия обучающих мероприятий, «круглые столы», семинары и вебинары по темам «Продвижение своего бизнеса в интернете без «нужных людей», «Использование и упаковка франшиз в социальном предпринимательстве», «Школы экспорта РЭЦ «Деловая коммуникация», «Меры поддержки экспортеров. Система «Одно окно».

В Лесопарке будет организована фотовыставка социальных проектов Рязанской области, а региональные производители представят свою продукцию на тематической ярмарке на площади Победы в Рязани.

Приглашаем представителей бизнес-сообщества и всех заинтересованных граждан принять участие в предстоящих мероприятиях.

Подробно ознакомиться с программой и подать заявку на участие уже сейчас можно на странице форума.

Подробности по тел.: +7(4912) 606-000.

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Большинство россиян готовы тратить на посещение музеев от 1 до 5 тысяч рублей в год

Таковы результаты опроса, проведенного банками банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» к Ночи музеев 20 мая.

Рязанская НПК открыла двери для студентов и школьников

Больше о производстве и востребованных на предприятии профессиях узнали более 90 человек — учащиеся школы №47 и студенты Рязанского колледжа электроники.

Висящую на дереве молодую пару обнаружили в Верхней Пышме

Тела находились недалеко от тропинки, по которой местные жители совершают пробежки, выгуливают собак.

Рязанские зоозащитники вновь выйдут на митинг против эвтаназии бездомных животных

Место проведения митинга — вход в ЦПКиО со стороны улицы Братиславской.

22-летний житель Милославского района погиб в зоне СВО

Погибшим молодого человека признали после проведения экспертизы ДНК.

Рязанские газовики проверяют оборудование пользователей из «группы риска»

Газовики провели бесплатное техобслуживание приборов, устранили неполадки, дали пользователям необходимые инструкции.

Из-за ДТП на Приокском путепроводе образовалась пробка

Свидетели случившегося сообщают об образовавшейся пробке.

Педофил-насильник маленьких девочек получил 11 лет колонии строго режима

Суд признал мужчину виновным по п. «в» ч.2 ст. 242.2, п. «б» ч.5 ст. 132 УК РФ и приговорил к 11 годам колонии строго режима.

Через Рязань будут ходить дополнительные поезда до Черноморского побережья

Поезда будут ходить до Анапы, Адлера, Новороссийска.

Раскрыты новые детали загадочного убийства беременной женщины в отеле

Источник сообщил журналистам, что женщина в прошлом могла оказывать интимные услуги.

Рогов рассказал об «обратке» за сегодняшний обстрел Энергодара

Утром с правого берега Днепра отправился экспресс к Бандере из боевиков ВСУ, посмевших нарушить мирную жизнь энергодарцев.

Рязанцы пожаловались на огромную очередь в детском травмпункте

К посту приложена фотография, сообщается, что она сделана вечером 18 мая.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации