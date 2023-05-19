Форум «#PROБИЗНЕС2023»: рязанцев приглашают «прокачать» свой бизнес

24-26 мая в рамках Дней малого бизнеса, посвященных Дню российского предпринимательства, в Рязани пройдет III Региональный форум #PROБИЗНЕС2023, организованный региональным Агентством развития бизнеса.

Форум – уникальное ежегодное мероприятие, цель которого — содействие бизнесу в продвижении на российском рынке, вовлечение молодежи в предпринимательство, обмен опытом представителей бизнес-сообщества, обучение новым навыкам ведения бизнеса в различных форматах, обсуждение актуальных экономических проблем.

В Рязани и муниципальных районах области пройдет серия обучающих мероприятий, «круглые столы», семинары и вебинары по темам «Продвижение своего бизнеса в интернете без «нужных людей», «Использование и упаковка франшиз в социальном предпринимательстве», «Школы экспорта РЭЦ «Деловая коммуникация», «Меры поддержки экспортеров. Система «Одно окно».

В Лесопарке будет организована фотовыставка социальных проектов Рязанской области, а региональные производители представят свою продукцию на тематической ярмарке на площади Победы в Рязани.

Приглашаем представителей бизнес-сообщества и всех заинтересованных граждан принять участие в предстоящих мероприятиях.

Подробно ознакомиться с программой и подать заявку на участие уже сейчас можно на странице форума.

Подробности по тел.: +7(4912) 606-000.