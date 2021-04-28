Форум древних городов в этом году проведут в сентябре

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Традиционный Форум древних городов в этом году пройдёт в сентябре. Об этом 28 апреля в ходе отчёта перед рязанцами сообщил глава регионального Минкульта Виталий Попов.

Форум пройдёт в рамках Российско-финляндского культурного форума с 22 по 26 сентября. Мероприятия запланированы как в онлайн, так и в офлайн форматах.

Тема форума – «Культурный код древнего города». В рамках мероприятия состоятся конкурс «Голос древних городов», будет работать Школа древних городов. Кроме того, запланирован фестиваль старинных музыкальных инструментов.

Зампред правительства Рязанской области Роман Петряев добавил: проведение мероприятий в офлайн-формате возможно только при наступлении благоприятной эпидобстановки.