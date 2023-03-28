Вторник, 28 марта, 2023
7info

Формирование новых составов участковых избиркомов в Рязани пройдёт в апреле–мае

На главнуюНовости Рязани

Состоялось очередное заседание избирательной комиссии Рязанской области.

В ходе заседания были внесены изменения в отдельные постановления и акты, проведена ротация резервов составов ряда УИК региона.

Принято решение об увеличении максимального объёма научно-практического журнала «Выборы: теория и практика», утверждено постановление о проведении конкурса эссе среди учащихся образовательных организаций Рязанской области.

Важным пунктом повестки стало утверждение программы обучения членов участковых избирательных комиссий вновь сформированных составов в преддверии единого дня голосования 10 сентября 2023 года. Формирование новых составов УИК региона состоится в апреле–мае 2023 года, приём предложений по кандидатурам в их состав пройдёт в период с 29 марта по 28 апреля.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации