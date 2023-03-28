Формирование новых составов участковых избиркомов в Рязани пройдёт в апреле–мае

Состоялось очередное заседание избирательной комиссии Рязанской области.

В ходе заседания были внесены изменения в отдельные постановления и акты, проведена ротация резервов составов ряда УИК региона.

Принято решение об увеличении максимального объёма научно-практического журнала «Выборы: теория и практика», утверждено постановление о проведении конкурса эссе среди учащихся образовательных организаций Рязанской области.

Важным пунктом повестки стало утверждение программы обучения членов участковых избирательных комиссий вновь сформированных составов в преддверии единого дня голосования 10 сентября 2023 года. Формирование новых составов УИК региона состоится в апреле–мае 2023 года, приём предложений по кандидатурам в их состав пройдёт в период с 29 марта по 28 апреля.