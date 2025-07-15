Фонтан рядом с Рязанским кукольным театром заменят клумбой

В рамках комплексного обследования городской инфраструктуры специалисты установили, что фонтан, расположенный неподалеку от Рязанского театра кукол, не подлежит восстановлению. В связи с этим, принято решение о демонтаже фонтана и создании на его месте ландшафтного объекта – цветочной клумбы.

Данный шаг направлен на улучшение визуального восприятия территории и повышение её функциональности. На месте прежнего фонтана будет создана ландшафтная композиция с яркой цветочной клумбой, что, несомненно, сделает это место более привлекательным для горожан и гостей города.

Уже начались подготовительные работы по демонтажу фонтана и подготовке площадки. Сотрудники МБУ «УДТ» занимаются засыпкой грунта и разработкой дизайна будущей клумбы. В планах озеленить территорию с применением декоративных элементов. После завершения всех этапов благоустройства, территория вокруг театра преобразится, став красивым и уютным местом отдыха.