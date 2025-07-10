Фонд «Защитники Отечества» помогает ветерану СВО восстановиться: история Максима Каткова

Максим Катков, ветеран СВО и участник проекта «Герои62», на собственном опыте знает, насколько важна реабилитация для возвращения к полноценной жизни после тяжелых ранений. В августе 2022 года, получив тяжелое ранение – снайперская пуля поразила обе ноги, — Максим оказался прикован к креслу-коляске.

Однако благодаря комплексной реабилитации в центре «Сосновый Бор» и упорному труду, сегодня Максим не только ходит, но и активно участвует в жизни общества. Он стал участником турниров «Кубок Защитников Отечества», выступает лектором, и даже прыгает с парашютом! Кроме того, Максим занимает должность заместителя председателя «Ассоциации ветеранов СВО Рязанской области».

Его история – яркий пример того, как профессиональная реабилитация помогает ветеранам СВО возвращаться к активной жизни. Максим также активно сотрудничает с филиалом фонда «Защитники Отечества», проводит уроки Мужества для подрастающего поколения и получил статус ветерана боевых действий с помощью фонда. В 2024 году для Максима была проведена адаптация жилого помещения, что позволило ему создать комфортные условия для жизни.