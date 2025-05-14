Фонд капремонта выступил с заявлением после крупного пожара в Рязани

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области принял решение обеспечить защиту пострадавшего от пожара дома по улице Октябрьский городок, а также организовал помощь жителям в устранении последствий протечек и перевозке вещей. Об этом пишет телеграм-канал «ЖКХИНФО 62».

В сообщении Фонда отмечено, что в доме подрядной организацией выполняются работы по капитальному ремонту. На текущий момент ведутся работы по отоплению, в то время как ремонт электрики и фасада здания не был начат.

Этапы работ находятся на постоянном контроле инженеров строительного надзора, Фонда капитального ремонта и инициативной группы жителей.

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В воскресенье, 11 мая, прошла внеплановая проверка объекта подрядчиком, вызванная жалобой жильцов на шум. По информации подрядной организации, в ходе проверки совместно с жителями был проведен осмотр здания, включая кровлю. После случившегося пожара жильцы отрицают наличие признаков возгорания или тления (запаха гари, тлеющих элементов) во время осмотра. Подрядчик утверждает, что в момент возникновения возгорания рабочие отсутствовали на объекте, так как в этот день работы были завершены в 16:30, а проверка была осуществлена после.

Для установления причин и обстоятельств произошедшего начата экспертиза. Фонд капитального ремонта будет оказывать максимальное содействие компетентным органам в расследовании.