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Фонд капремонта в Рязани переезжает в новый офис

Алексей Самохин

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области переезжает в новое здание. Об этом сообщается на странице организации ВКонтакте. 

С 3 февраля рязанцев ждут по адресу: 390006, г. Рязань, ул. Фурманова, д. 60. В шаговой доступности от офиса находятся остановка «пл. Свободы» и автовокзал «Приокский».

График работы абонентского отдела останется прежним: с понедельника по четверг с 08:30 до 15:30. Перерыв на обед: 12:00 — 12:45. В пятницу приёма нет, суббота, воскресенье — выходные. 

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Телефон для справок: (84912) 20-30-82. 

Сотрудники Фонда надеются, что переезд на новое место позволит предоставлять услуги гражданам на более высоком уровне. 

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