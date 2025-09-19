Фонд капремонта ужесточил требования к обустройству строительных площадок в Рязанской области

Фонд капремонта ужесточает требования к обустройству строительных площадок в Рязанской области. Об этом сообщает телеграм-канал «ЖКХИНФО 62».

Разработан новый формат договоров, который включает обязательные требования к организации строительно-бытовых городков на объектах.

Подрядные организации обязали:

возводить огражденные бытовые городки с подключением к коммуникациям;

⁠обеспечивать юридическое подключение к сетям и оплачивать коммунальные услуги;

устанавливать и обслуживать биотуалеты;

размещать информационные паспорта объектов

Особое внимание уделяется безопасности и комфорту — все бытовые зоны должны иметь надежное ограждение, обеспечивающее как сохранность имущества, так и безопасность граждан.

Ряд подрядных организаций уже учли новые стандарты.