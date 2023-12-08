ФОМ: 70% россиян высказались за новый президентский срок Путина

70% россиян высказались за новый президентский срок Владимира Путина. Такие данные приводит фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Приводит результаты опроса граждан России об отношении к предстоящим выборам главы государства ВЦИОМ. Намерение принять участие в них декларируют 78% наших сограждан, в том числе 61% заявили об этом с полной уверенностью («точно приму»). Определиться с участием ближе к выборам планируют еще 13%, доля не готовых отдать свой голос на сегодняшний день составляет 8%.

Дать оценку ходу проведения президентских выборов в марте 2024 года смогли две трети россиян (66%): каждый второй опрошенный ожидает, что они пройдут скорее спокойно (54%), каждый восьмой — что скорее бурно (12%). Каждый третий затруднился оценить ход грядущих выборов (34%).

Абсолютное большинство россиян считают предстоящие выборы президента России важным событием не только для страны (89%), но и для себя лично (84%). Среди электорально активных граждан — тех, кто собирается принять участие в предстоящих выборах главы государства (доля группы — 78%), показатели достигают 94% и 92% соответственно.