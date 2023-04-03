Флюорография и маммография стали доступнее для жителей Рязанской области

Жители отдалённых населённых пунктов Рязанской области теперь смогут быстро, удобно и в одном месте пройти сразу два обследования — флюорографию и маммографию. Об этом сообщает группа Рязанская область ВКонтакте.

Такая возможность появилась с приобретением многофункционального передвижного рентген-диагностического комплекса. В автобусе ПАЗ — кабинеты сразу для двух видов осмотров.

Цифровое оборудование помимо высокого качества и информативности исследований обладает низкодозовым рентгеновским облучением.

Благодаря дизельному генератору комплекс сможет работать без подачи электричества извне. Мобильный комплекс начнёт выезды уже в ближайшее время.