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Понедельник, 3 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Флюорография и маммография стали доступнее для жителей Рязанской области

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Фото из группы Рязанская область ВКонтакте

Жители отдалённых населённых пунктов Рязанской области теперь смогут быстро, удобно и в одном месте пройти сразу два обследования — флюорографию и маммографию. Об этом сообщает группа Рязанская область ВКонтакте.

Такая возможность появилась с приобретением многофункционального передвижного рентген-диагностического комплекса. В автобусе ПАЗ — кабинеты сразу для двух видов осмотров.

Цифровое оборудование помимо высокого качества и информативности исследований обладает низкодозовым рентгеновским облучением.

Благодаря дизельному генератору комплекс сможет работать без подачи электричества извне. Мобильный комплекс начнёт выезды уже в ближайшее время.

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