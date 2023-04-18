Флагманскую школу мирового уровня в Рязани построят в микрорайоне Мервино

Новая флагманская школа мирового уровня в Рязани появится в микрорайоне Мервино, сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

— На строительной площадке жилого комплекса «Метропарк» первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин вместе с помощником Президента РФ Максимом Орешкиным, губернатором Рязанской области Павлом Малковым осмотрели место будущей стройки, обсудили комплексное развитие территории, — говорится в сообщении.

Школа станет главной точкой нового микрорайона, вокруг неё выстроят соответствующую архитектуру. В этом месте появятся необходимые социальные объекты, места для прогулок, отдыха рязанцев.

О строительстве флагманской школы мирового уровня в Рязани было заявлено в понедельник, 17 апреля, в ходе визита в регион министра просвещения России Сергея Кравцова и помощника Президента РФ Максима Орешкина. Подобные учебные заведения построят в нескольких регионах страны, в том числе в Рязанской области.

Планируемая мощность образовательного комплекса — 800 мест, открыть его собираются в 2025 году. Школа будет работать по нескольким направлениям: физико-математическому, естественно-научному, социально-гуманитарному.