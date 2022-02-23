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Среда, 23 февраля, 2022

ФК «Рязань» заявил двух игроков

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ФК «Рязань» заявил двух игроков

7info

Состав ФК «Рязань» пополнили 20-летний полузащитник Александр Злобин и 20-летний защитник Николай Смирных, сообщила пресс-служба клуба.

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Злобин родился 23 октября 2001 года. Начинал заниматься в СШОР «Химки», затем перешёл в ЦОС «Локомотив-2» в Москве.

Выступал за команды ФК «Долгопрудный», «Лобня», «Росич» из Московской области. Этот сезон начинал в клубе «Металлург-Видное».

В ФК «Рязань» Александр будет выступать под номером 5.

ФК «Рязань» заявил двух игроков
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Николай Смирных родился 21 декабря 2001 года. Воспитанник липецкой ДЮСШ.

Начинал карьеру в родном «Металлурге». Затем перебрался в «Салют-Белгород».

В ФК «Рязань» Николай будет выступать под номером 28.

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