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Фёкла Заревница 7 октября: как привлечь в свою жизнь счастье по народным приметам?

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Изображение от wirestock на Freepik

7 октября в народном календаре – день Фëклы Заревницы. В эту дату наши предки начинали выжигать сорную траву на участках и молотили хлеб. Для праздника существует много традиций и обычаев, многие из которых дошли до наших дней.

Что нельзя и что нужно делать на Фёклу Заревницу? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 7 октября

Женщины на Фёклу Заревницу традиционно начинали прясть. Считалось, что это привлекает в дом счастье и любовь.

7 октября — хорошее время для планирования свадьбы или помолвки. Наши предки верили: то, что завяжется в этот день, не развяжется никогда.

Существовал необычный обряд: ночью на подоконник необходимо положить пирожок. Если его никто не тронет, жизнь в течение года будет стабильной и спокойной. Если пирожок склюют птицы — стоит ждать много мелких проблем. Если пирожок исчезнет — ожидается потеря близкого человека.

Не стоит открывать 7 октября двери незнакомым людям. Под видом странников в ваше жилище могут проникнуть злые духи.

Народные приметы 7 октября

Много желудей на земле — зима будет снежной;

Хорошая погода — к скорым дождям;

До сих пор в лесах грибы? Будет зима тёплой

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