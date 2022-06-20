Фёдор Колодезник 21 июня: народные приметы и что нельзя делать

Во вторник, 21 июня, православные христиане вспоминают великомученика Феодора Стратилата. Феодор был подвергнут страшным мукам за веру в Христа. Его тело сожгли на костре, затем душу его подхватили и вознесли на небеса ангелы. Существует придание, что Феодор Стратилат вступал в борьбу с чудовищным змеем и победил его. На Руси святого считали покровителем воинства.

В народной традиции 21 июня — Фёдоров день, Фёдор Колодезник или Фёдор Летний. В этот день принято было рыть колодцы и почитать мастеров-колодезников. Существовало поверье, что вода в колодце, который был заложен на Фёдора, всегда будет чистой.

Традиции 21 июня: что нельзя и нужно делать

Наши предки по-особому почитали колодезную воду. Они верили, что вода из колодца обладает особыми свойствами. Якобы ей можно лечить болезни, снимать с человека сглаз. Женщины заговаривали воду 21 июня, перед тем как войти с вёдрами в дом. Это необходимо было для того, чтобы защититься от тёмной энергетики.

21 июня начиналась «навозница» или навозная пора. Навоз в это время вывозили на поля в качестве удобрения. А ещё наши предки обратили внимание на то, что на Фёдора часто возникают грозы. Гром и молния в этот день предвещали сложную уборку сена: в период сенокоса будут дожди. А очень громкие раскаты грома свидетельствовали о затяжном ненастье.

21 июня готовились к дню летнего Солнцестояния. В этот период световой день — самый длинный в году, а ночь — самая короткая. Хорошей приметой считалось встретить восход солнца — придёт в жизнь здоровье и много радости.

В Фёдоров день ни в коем случае нельзя готовить выпечку. Своим вкусом она вряд ли порадует.

Не стоит любоваться своим отражением в воде. Можно накликать на себя большие беды.

21 июня наши предки старались не одеваться в чёрное. Иначе можно привлечь к себе злых духов, а вместе с ними — проблемы со здоровьем.

Народные приметы 21 июня

Если 21 июня лесная дубрава неожиданно замирала, случится непогода;

Гроза 21 июня может сулить гибель урожая;

Обильная ночная роса к ясному дню;