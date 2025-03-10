Физиогномист Елена Мифф в интервью Пятому каналу рассказала, какие особенности внешности указывают на то, что женщина станет заботливой супругой и создаст уют в доме.

Чаще всего мужчины при выборе спутницы жизни ориентируются на внешность, даже не подозревая, что некоторые черты лица могут выдавать её характер.

Если избранница обладает определёнными признаками, не стоит медлить — такую жену можно считать находкой, и лучшего варианта, возможно, уже не встретить.

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Лучшие жёны по типу лица

Форма лица играет ключевую роль. Миловидные женщины с круглыми или овальными чертами, как правило, становятся заботливыми хозяйками, умеющими создавать уют и радовать мужа его любимыми блюдами.

Если же мужчина ищет в супруге не только хранительницу домашнего очага, но и надёжного друга для совместных приключений — походов в горы, дайвинга или активного образа жизни, — ему стоит обратить внимание на женщин с квадратной формой лица.

«Если у неё не слишком ярко выражены скулы, то тоже хорошо. У неё есть характер, с ней можно ходить в разведку», — отмечает физиогномист.

Женщины с гармоничными чертами лица, как правило, обладают спокойным и уравновешенным характером. Именно таких спутниц стоит выбирать, если хочется избежать сложностей в отношениях.

«Аккуратный носик означает, что девушка будет любить мужа. Аккуратные брови — не станет его обижать», — поделилась специалист.

Такие женщины не склонны к жестокости и не будут мучить супруга бесконечными претензиями и запретами.

Можно ли жениться на красивой женщине

Некоторые мужчины опасаются, что привлекательная жена принесёт больше проблем, чем радости, но физиогномист уверяет: такие страхи напрасны. Гармоничные черты лица зачастую говорят о спокойном и уравновешенном характере.

Существует мнение, что супруги со временем становятся похожими друг на друга. Однако физиогномист считает, что они изначально имеют схожие черты лица.

«Мужчины часто выбирают похожих на себя. Иногда даже создаётся впечатление, что они брат и сестра. Например, Джастин Бибер и его жена Хейли — очень красивая пара», — пояснила эксперт.

Такие пары лучше понимают друг друга, ведь их характеры во многом совпадают.

Признаки богатой невесты

Если мужчине важно, чтобы его жена была самостоятельной в финансовом плане, он может обратить внимание на некоторые особенности её внешности.

По мнению физиогномиста, обеспеченность женщины можно определить по толстым мочкам ушей и так называемым «денежным мешкам» в уголках губ.

Как бы там ни было, главный критерий при выборе спутницы жизни — это, конечно, любовь.

«Жениться нужно на любимых. Какая должна быть жена? Любимая, распрекрасная, самая лучшая», — подчёркивает специалист.

Если между мужчиной и женщиной есть искренние чувства и желание заботиться друг о друге, их союз будет крепким и гармоничным.

Как цвет волос влияет на характер

Характер женщины можно определить не только по чертам лица, но и по цвету волос. При этом важно учитывать её естественный оттенок, который не всегда легко определить из-за окрашивания.

«Если брюнетка перекрасится в блондинку, это не сделает её Мэрилин Монро. Но новый образ может добавить игривости и романтичности», — объясняет эксперт.

Рыжеволосые

Обладатели рыжих волос составляют всего 2% населения Земли, но их невозможно забыть.

Рыжеволосые делятся на два типа. Первый — солнечные, жизнерадостные люди, с которыми никогда не скучно. Второй — замкнутые и нелюдимые, с резким характером и вспышками гнева.

«Чезаре Ломброзо, психиатр, проводил исследования, показавшие, что 48% преступников и маньяков — рыжеволосые. Они часто бывают на своей волне и редко дружелюбны», — предупреждает физиогномист.

Блондинки

Считается, что блондинки романтичны и мягки, но это не всегда так.

«Да, есть нежные и добрые светловолосые девушки, но я встречала и настоящих „монстров“ среди блондинок», — признаётся специалист.

Некоторые из них отличаются холодным расчётливым умом, другие — неуверенностью в себе и зависимостью от партнёра.

Русые и шатенки

Женщины с русыми волосами и шатенки известны своей рассудительностью и справедливостью. Но они склонны к упрямству, поэтому их мужьям придётся мириться с их стремлением настоять на своём.

Брюнетки

Темноволосые женщины обладают природной харизмой, что привлекает к ним множество поклонников. Они могут быть капризными и требовательными, ожидая, что мужчина будет их завоёвывать снова и снова.

Какие черты лица говорят о склонности к абьюзу

Иногда за привлекательной внешностью скрывается жёсткий и неуживчивый характер.

«Если женщина ещё до свадьбы проявляет себя как манипулятор и агрессор, после замужества это станет только хуже», — предупреждает эксперт.

Кривой рот — тревожный знак.

Если у девушки от природы асимметричный, «кривой» рот, это может указывать на склонность к манипуляциям и авторитарному поведению.

«Мужчинам не стоит жениться на женщинах с кривым ртом. Это тяжёлые жёны», — утверждает физиогномист.

«Глаза камбалы» и другие аномалии.

Сильное косоглазие, особенно если глаза смотрят в разные стороны, также может говорить о сложном характере.

«Женщины с таким признаком склонны к деспотизму, с ними будет трудно», — предупреждает специалист.

Необычные черты лица, например, слишком большие уши, могут быть связаны с детскими травмами или генетическими особенностями, которые также накладывают отпечаток на характер.

Выраженные скулы.

Женщины с ярко выраженными скулами чаще всего требовательны и не прощают ошибок. Они могут контролировать каждый шаг супруга и даже прибегать к физическим наказаниям.