Понедельник, 21 октября, 2024
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Фитнес-тренер рассказала, как избавиться от жира на животе в домашних условиях

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Алексей Самохин
Изображение от jcomp на Freepik

Фитнес-тренер Нора Минно поделилась способом избавиться от жира на животе без посещения спортзала. Ее советы опубликовал журнал Men Today.

Эксперт порекомендовала упражнения: скручивания, ножницы и ситапы. Для выполнения ситапов нужно лечь на пол, согнув ноги в коленях, и вытянуть руки вперед. Затем следует поднять корпус, сесть, коснуться руками стоп, и вернуться в исходное положение.

Также Минно советует русские скручивания, подъем ног по очереди и планку.

Она отметила, что тренировки нужно выполнять три-четыре раза в неделю.

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