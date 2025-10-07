Фирму в Касимове оштрафовали на 500 тысяч за взятку должностному лицу

Коммерческая организация из Касимова была оштрафована на полмиллиона рублей за коррупционное правонарушение. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Касимовская межрайонная прокуратура проверила, как исполняется антикоррупционное законодательство. Выяснились неприятные подробности. С 2020 по 2022 год ведущий специалист фирмы, занимающейся металлообработкой, систематически передавал деньги должностному лицу промышленного предприятия. Цель была проста: продлить договорные отношения между организациями.

Районная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении юридического лица по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ. Это статья о незаконном вознаграждении от имени компании.

При рассмотрении дела учитывалось имущественное положение фирмы и тот факт, что она включена в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. В итоге общество было привлечено к ответственности со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Взяткополучатель тоже не избежал наказания. Суд вынес приговор, который уже вступил в силу. Должностное лицо осуждено за получение взятки.