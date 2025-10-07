Вторник, 7 октября, 2025
14.2 C
Рязань
Новости Касимова

Фирму в Касимове оштрафовали на 500 тысяч за взятку должностному лицу

Алексей Самохин
Фото: t.me/prokrzn

Коммерческая организация из Касимова была оштрафована на полмиллиона рублей за коррупционное правонарушение. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Касимовская межрайонная прокуратура проверила, как исполняется антикоррупционное законодательство. Выяснились неприятные подробности. С 2020 по 2022 год ведущий специалист фирмы, занимающейся металлообработкой, систематически передавал деньги должностному лицу промышленного предприятия. Цель была проста: продлить договорные отношения между организациями.

Районная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении юридического лица по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ. Это статья о незаконном вознаграждении от имени компании.

При рассмотрении дела учитывалось имущественное положение фирмы и тот факт, что она включена в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. В итоге общество было привлечено к ответственности со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Взяткополучатель тоже не избежал наказания. Суд вынес приговор, который уже вступил в силу. Должностное лицо осуждено за получение взятки.

Самые читаемые материалы

Интересное

Жириновский про 2026 год: война с НАТО, большое переселение народов, уничтожение миллионов людей

Страшного пророчество покойного лидера ЛДПР всколыхнуло сеть.
Новости России

Армия ответила на удары по России: Одессу и Харьков «сровняли с землёй»

Красные линии смещаются, расплата за агрессию растёт. Терпение было стратегией, теперь оно превращается в ресурс, который подходит к концу.
Новости мира

«Фашисты!»: в Киеве мобилизовали мужа звезды «Сватов» Бондаревой-Репиной

Украинская актриса Елена Бондарева-Репина сообщила в соцсетях о насильственной...
Новости России

Стала известна главная версия пропажи семьи в тайге под Красноярском

Семья Усольцевых, пропавшая без вести в Красноярском крае, попала...
Погода

Первый снег в Москве и Центральной России ожидается в конце ноября – начале декабря — Тишковец

Сейчас в столичном регионе наблюдается «золотая осень» с установившимися туманами и дождями. Такая же погода, кстати, установилась и в Рязани. 

Последние новости

В России зафиксирован исторический максимум распространения дипфейков

В российском сегменте интернета с начала 2025 года отмечается резкий рост количества дипфейков — поддельных видео, созданных для целенаправленного введения людей в заблуждение и представляющих социальную опасность.

Обнародованы пророчества старца Кукши Одесского, который видел все ужасы XXI века

Молитвеннику открылось страшное будущее. Для людей он оставил недвусмысленное предупреждение.

Легковушку разорвало пополам во время ДТП под Рязанью 

Столкновение легковушки с грузовиком произошло в районе Криуши. На месте работали пожарные, сотрудники полиции. 

В сентябре в Рязани родились Давид и Гетта 

В сентябре в МФЦ Перинатального центра Рязани было зарегистрировано 106 новорожденных. Мальчиков оказалось чуть больше — 56, девочек родилось 50.

Дом в Агишево и хозпостройка в Ходынино сгорели за день в Рязанской области

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области справились с четырьмя возгораниями. Жертв и пострадавших, к счастью, нет

Солнце преподнесло сюрприз: сегодня по Земле может ударить плазма

Облако, о котором все успели забыть за прошедшие дни, согласно расчётам, должно достичь Земли сегодня.

ДТП затруднило движение на Московском шоссе в Рязани

На светофоре у съезда к ТРЦ «Премьер» столкнулись легковой и грузовой автомобиль. Грузовик практически полностью перекрыл дорогу в сторону центра города. 

Журналист рассказал о двух пророчествах апокалипсиса, которые сбываются прямо сейчас

События, которые происходят сейчас, описал Иоанн Богослов. Миру эту сулит страшные времена.

Мусульманам-курьерам в России запретили возить часть товаров

Теперь россияне не смогут получить от курьеров-мусульман целый ряд товаров из категории «харам».

Автомобиль сбил пешехода в Касимове, пострадавшему потребовалась помощь

За рулём «Датсуна» находился 57-летний мужчина, житель Касимовского района. По предварительным данным, он совершил наезд на 52-летнего пешехода из Шиловского района.

«Крик отчаяния»: западный эксперт объяснил поведение Зеленского

Меркурис считает, что украинский президент начал осознавать реальность.

В Рязанской области ветеранов СВО готовят к работе на гражданской службе

Рязанская область одной из первых в стране запустила программу «ГЕРОИ62» по интеграции ветеранов СВО в гражданскую жизнь.

Штраф за курение в общественных местах предложили увеличить в три раза

Общественная организация «Зов народа» выступила с инициативой повысить в три раза штраф за курение в публичных местах.

Астролог Драган назвала самую страшную дату грядущего 2026 года

Это очень опасное время, в которое будут заложены основы нового миропорядка.

В Рязани запустили первую очередь завода по производству технологического оборудования для общепита

Компания наладила выпуск индукционных и электрических плит, макароноварок, фритюрниц, грилей, жарочных поверхностей, а также оборудования для раздаточных линий и салат-баров, например, прилавков для подогрева тарелок.