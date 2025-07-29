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Финэксперт Гриф рассказал, что делать, если вы не можете платить по кредиту

Алексей Самохин
Изображение 1820796 с сайта Pixabay

Сложности с выплатой кредита могут возникнуть у каждого — из-за потери работы, болезни или других жизненных обстоятельств. В такой ситуации важно не паниковать и не прятаться от проблемы. Вместо этого нужно действовать: существуют законные способы снизить долговую нагрузку и избежать серьёзных последствий. Об этом «Газете.Ru» рассказал Александр Гриф, заместитель генерального директора по экономике и промышленности Делового экономического центра развития СНГ.

Первое, что нужно сделать при финансовых трудностях — обратиться в свой банк. Не стоит затягивать и тем более скрываться. Бегство от кредитора только ухудшит положение. Следует объяснить ситуацию и попросить о пересмотре условий: например, о реструктуризации (уменьшение ежемесячного платежа за счёт увеличения срока кредита) или предоставлении кредитных каникул (приостановка выплат на срок до 6 месяцев в случае резкого снижения дохода).
Банки часто идут навстречу заёмщикам, чтобы не доводить до дефолта. По закону они обязаны рассмотреть заявление об изменении условий в течение 30 дней.

Очень важно не дожидаться просрочек — обращайтесь заранее. Это поможет сохранить положительную кредитную историю. Также стоит уточнить возможность рефинансирования — получения нового кредита на более выгодных условиях для погашения старого.

Если при оформлении займа вы подключили страховку от потери работы или здоровья, обязательно обратитесь в страховую компанию. Возможно, именно полис покроет вашу задолженность.

Когда долги становятся неподъёмными, законом предусмотрена возможность банкротства физического лица через суд. Эта процедура длится от полугода до года и более, но позволяет официально списать долги. В процессе реализуется ценное имущество должника (единственное жильё сохраняется), а оставшиеся обязательства аннулируются.

Банкротство — серьёзный шаг. После него в течение пяти лет при оформлении новых кредитов нужно будет сообщать банкам о своём статусе. Также на несколько лет накладываются ограничения на занятие некоторых должностей.
Тем не менее, если других вариантов нет, это может стать законным и реальным способом выйти из долгов. Юристы называют личное банкротство единственным способом полностью списать задолженность.
Перед этим важно проконсультироваться с финансовым юристом и тщательно взвесить последствия.

Чтобы не усугубить ситуацию, важно избегать распространённых ошибок.

— Не игнорируйте долг. Если просто перестать платить и не выходить на связь с банком, начнут накапливаться штрафы и пени. Банк может обратиться в суд, добиться ареста счетов и удержания части доходов, а просрочки испортят вашу кредитную историю на долгие годы.

— Не берите новые кредиты для погашения старых. Это не решает проблему, а лишь увеличивает общий долг. Многие люди попадают в ловушку бесконечного перекредитования и в итоге приходят к банкротству.

— Не пытайтесь обмануть систему. Подделка справок или сокрытие имущества — уголовное преступление. Более того, такие действия бесполезны: суд может вернуть переписанное имущество в конкурсную массу, и долг всё равно взыщут.

Главное — действовать вовремя и в рамках закона. Если вы не можете платить по кредиту, не откладывайте решение. Обратитесь в банк, ищите компромисс или юридическую помощь. Реструктуризация, кредитные каникулы, рефинансирование или банкротство — это реальные инструменты, которые помогут сохранить ваши финансы и репутацию.

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