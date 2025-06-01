Финансовый гороскоп на июнь: какие знаки зодиака ждут перемены

Звезды и планеты бесконечно движутся по небу, влияя на наши натальные карты и меняя жизни. Профессиональный астролог Лариса Богучарская рассказала Bankiros.ru, какие знаки зодиака в июне испытают самые заметные жизненные перемены.

♈ Овен

Венера в первом доме приносит:

Взаимную любовь и поддержку близких.

Исчезновение конфликтов.

Новые романтические отношения или крепкую дружбу (особенно для тех, кто не в браке).

Рост в карьере, увеличение дохода и повышение статуса.

Участие в праздниках и фестивалях.

Солнце во втором доме (до 15 июня):

Помощь родителей или начальства с деньгами.

Успех и радость, но возможны болезни глаз и обман.

Следите за питанием и уважительно относитесь к руководству и отцу.

Солнце в третьем доме (после 15 июня):

Новая должность, богатство, здоровье, победы над врагами.

Меркурий в третьем доме:

Новые знакомства, страх перед властями, ошибки.

Удачно писать тексты и стихи. Возможны инвестиции.

Марс в пятом доме:

Конфликты, гнев, страхи, болезни, особенно из-за детей.

Направьте энергию в проекты и спорт. Откажитесь от мяса.

♉ Телец

Солнце в первом доме (до 15 июня):

Новые обязанности, прилив сил и уверенности.

Возможны конфликты, проблемы со здоровьем и деньгами.

Меркурий во втором доме:

Финансовое благополучие.

Марс в четвертом доме:

Возможны болезни, вред от нечестных людей.

Хорошее время для ремонта, переезда, покупки земли. Можно взять кредит.

Венера в двенадцатом доме:

Временное улучшение финансов, но есть риск потерь.

♊ Близнецы

Меркурий в первом доме:

Улучшение общения и ведения переговоров.

Доход от бизнеса, путешествий и умственных проектов.

Успех в писательстве.

Венера в одиннадцатом доме:

Новые друзья, деньги, вкусная еда и ароматы.

Солнце в двенадцатом доме (до 15 июня):

Удача в новых начинаниях. Рекомендуется открыть вклад.

Солнце в первом доме (после 15 июня):

Обязанности и силы для их выполнения.

Уверенность в себе, но возможны конфликты.

Марс в третьем доме:

Энергия, общение, власть, прибыль от шерстяных и минеральных ресурсов.

♋ Рак

Марс во втором доме:

Финансовые трудности, конфликты, несчастные случаи, кражи, болезни.

Венера в десятом доме:

Замкнутость, страдания из-за обид и ссор.

Меркурий в двенадцатом доме:

Беспокойство, болезни, оскорбления.

Переписка и сделки с заграницей.

Солнце в одиннадцатом доме (до 15 июня):

Почет, богатство, избавление от болезней.

Солнце в двенадцатом доме (после 15 июня):

Успех в начинаниях. Деньги стоит вложить в недвижимость.

♌ Лев

Меркурий в одиннадцатом доме:

Радость от общения, богатства, покупок.

Можно взять кредит.

Марс в первом доме:

Возможны конфликты, но появляется энергия для проектов.

Избегайте споров, следите за привычками.

Солнце в десятом доме (до 15 июня):

Уверенность, успех, рост доходов.

Солнце в одиннадцатом доме (после 15 июня):

Почет, богатство, выздоровление.

Венера в девятом доме:

Участие в ритуалах, свадьба, благополучие, красивая одежда.

♍ Дева

Марс в двенадцатом доме:

Расходы, ухудшение зрения, неудачи, поездки за границу.

Меркурий в десятом доме:

Успех, богатство, счастье в браке, доход, полезные связи.

Солнце в девятом доме (до 15 июня):

Болезни, препятствия, но удача в обучении и духовных делах.

Солнце в десятом доме (после 15 июня):

Сила, успех, увеличение дохода, завершение проектов.

Венера в восьмом доме:

Приобретение недвижимости, персонала, состоятельный партнер.

♎ Весы

Солнце в восьмом доме (до 15 июня):

Болезни, страхи, конфликты в браке.

Подходит для изучения эзотерики, страховки и наследства.

Солнце в девятом доме (после 15 июня):

Препятствия, болезни, но удача в обучении и духовных делах.

Венера в седьмом доме:

Трудности, вызванные женщиной или связью с ней.

Меркурий в девятом доме:

Препятствия. Не начинайте важных дел. Откройте депозит.

Марс в одиннадцатом доме:

Успех, богатство, власть, авторитет.

♏ Скорпион

Венера в шестом доме:

Не впадайте в роль жертвы, прощайте врагов.

Через месяц тревоги уйдут.

Солнце в седьмом доме (до 15 июня):

Изнуряющие поездки, болезни.

Можно взять заем для лечения.

Солнце в восьмом доме (после 15 июня):

Болезни, страхи. Полезны изучение эзотерики, наследства и финансов.

Меркурий в восьмом доме:

Деньги, знания, дети, красивые вещи.

Марс в десятом доме:

Энергия и успех в делах.

Главное – сдержанность и уверенность.

♐ Стрелец

Солнце в шестом доме (до 15 июня):

Болезни отступают, иммунитет крепкий, успех в борьбе с конкурентами.

Солнце в седьмом доме (после 15 июня):

Возможны болезни, усталость.

Переосмыслите свои партнерства.

Венера в пятом доме:

Поддержка старших, встречи с родными, новые друзья, проекты, дети.

Меркурий в седьмом доме:

Возможны ссоры и потеря статуса.

Будьте честны, ищите компромиссы.

Марс в девятом доме:

Тревоги, потери.

Поможет путешествие, особенно паломничество. Можно взять кредит.

♑ Козерог

Венера в четвертом доме:

Крепкие связи, рост силы и авторитета.

Меркурий в шестом доме:

Повышение популярности и статуса.

Марс в восьмом доме:

Потери, слабость.

Поможет диета, спорт, отказ от мяса и алкоголя. Используйте кредитку.

Солнце в пятом доме (до 15 июня):

Болезни, враги, но возможны новые идеи.

Важно саморазвитие.

Солнце в шестом доме (после 15 июня):

Враги отступают, иммунитет крепкий.

Преодоление конкурентов.

♒ Водолей

Марс в седьмом доме:

Трудности в отношениях, проблемы со здоровьем.

Возможность создать деловое партнерство.

Венера в третьем доме:

Рост авторитета, успех, материальные улучшения.

Меркурий в пятом доме:

Конфликты с близкими.

Подходит для творчества и выступлений.

Солнце в четвертом доме (до 15 июня):

Проблемы со здоровьем и настроением.

Можно взять заем, чтобы порадовать себя.

Солнце в пятом доме (после 15 июня):

Болезни, враги.

Спасение – новые идеи и образование.

♓ Рыбы

Венера во втором доме:

Дети, богатство, признание, успех, семейное процветание.

Роскошные подарки и наслаждение отношениями.

Солнце в третьем доме (до 15 июня):

Новая должность, здоровье, победы, достаток.

Солнце в четвертом доме (после 15 июня):

Болезни, апатия.

Радость придет через внимание к семье.

Меркурий в четвертом доме:

Благополучие семьи, финансовый рост.

Марс в шестом доме:

Отсутствие врагов, успех в соревнованиях и делах.