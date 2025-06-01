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Финансовый гороскоп на июнь: какие знаки зодиака ждут перемены

Алексей Самохин
Freepik AI
Интересное

Финансовый гороскоп на июнь: какие знаки зодиака ждут перемены

Алексей Самохин

Звезды и планеты бесконечно движутся по небу, влияя на наши натальные карты и меняя жизни. Профессиональный астролог Лариса Богучарская рассказала Bankiros.ru, какие знаки зодиака в июне испытают самые заметные жизненные перемены.

♈ Овен

Венера в первом доме приносит:

  • Взаимную любовь и поддержку близких.
  • Исчезновение конфликтов.
  • Новые романтические отношения или крепкую дружбу (особенно для тех, кто не в браке).
  • Рост в карьере, увеличение дохода и повышение статуса.
  • Участие в праздниках и фестивалях.

Солнце во втором доме (до 15 июня):

  • Помощь родителей или начальства с деньгами.
  • Успех и радость, но возможны болезни глаз и обман.
  • Следите за питанием и уважительно относитесь к руководству и отцу.

Солнце в третьем доме (после 15 июня):

  • Новая должность, богатство, здоровье, победы над врагами.

Меркурий в третьем доме:

  • Новые знакомства, страх перед властями, ошибки.
  • Удачно писать тексты и стихи. Возможны инвестиции.

Марс в пятом доме:

  • Конфликты, гнев, страхи, болезни, особенно из-за детей.
  • Направьте энергию в проекты и спорт. Откажитесь от мяса.

♉ Телец

Солнце в первом доме (до 15 июня):

  • Новые обязанности, прилив сил и уверенности.
  • Возможны конфликты, проблемы со здоровьем и деньгами.

Меркурий во втором доме:

  • Финансовое благополучие.

Марс в четвертом доме:

  • Возможны болезни, вред от нечестных людей.
  • Хорошее время для ремонта, переезда, покупки земли. Можно взять кредит.

Венера в двенадцатом доме:

  • Временное улучшение финансов, но есть риск потерь.

♊ Близнецы

Меркурий в первом доме:

  • Улучшение общения и ведения переговоров.
  • Доход от бизнеса, путешествий и умственных проектов.
  • Успех в писательстве.

Венера в одиннадцатом доме:

  • Новые друзья, деньги, вкусная еда и ароматы.

Солнце в двенадцатом доме (до 15 июня):

  • Удача в новых начинаниях. Рекомендуется открыть вклад.

Солнце в первом доме (после 15 июня):

  • Обязанности и силы для их выполнения.
  • Уверенность в себе, но возможны конфликты.

Марс в третьем доме:

  • Энергия, общение, власть, прибыль от шерстяных и минеральных ресурсов.

♋ Рак

Марс во втором доме:

  • Финансовые трудности, конфликты, несчастные случаи, кражи, болезни.

Венера в десятом доме:

  • Замкнутость, страдания из-за обид и ссор.

Меркурий в двенадцатом доме:

  • Беспокойство, болезни, оскорбления.
  • Переписка и сделки с заграницей.

Солнце в одиннадцатом доме (до 15 июня):

  • Почет, богатство, избавление от болезней.

Солнце в двенадцатом доме (после 15 июня):

  • Успех в начинаниях. Деньги стоит вложить в недвижимость.

♌ Лев

Меркурий в одиннадцатом доме:

  • Радость от общения, богатства, покупок.
  • Можно взять кредит.

Марс в первом доме:

  • Возможны конфликты, но появляется энергия для проектов.
  • Избегайте споров, следите за привычками.

Солнце в десятом доме (до 15 июня):

  • Уверенность, успех, рост доходов.

Солнце в одиннадцатом доме (после 15 июня):

  • Почет, богатство, выздоровление.

Венера в девятом доме:

  • Участие в ритуалах, свадьба, благополучие, красивая одежда.

♍ Дева

Марс в двенадцатом доме:

  • Расходы, ухудшение зрения, неудачи, поездки за границу.

Меркурий в десятом доме:

  • Успех, богатство, счастье в браке, доход, полезные связи.

Солнце в девятом доме (до 15 июня):

  • Болезни, препятствия, но удача в обучении и духовных делах.

Солнце в десятом доме (после 15 июня):

  • Сила, успех, увеличение дохода, завершение проектов.

Венера в восьмом доме:

  • Приобретение недвижимости, персонала, состоятельный партнер.

♎ Весы

Солнце в восьмом доме (до 15 июня):

  • Болезни, страхи, конфликты в браке.
  • Подходит для изучения эзотерики, страховки и наследства.

Солнце в девятом доме (после 15 июня):

  • Препятствия, болезни, но удача в обучении и духовных делах.

Венера в седьмом доме:

  • Трудности, вызванные женщиной или связью с ней.

Меркурий в девятом доме:

  • Препятствия. Не начинайте важных дел. Откройте депозит.

Марс в одиннадцатом доме:

  • Успех, богатство, власть, авторитет.

♏ Скорпион

Венера в шестом доме:

  • Не впадайте в роль жертвы, прощайте врагов.
  • Через месяц тревоги уйдут.

Солнце в седьмом доме (до 15 июня):

  • Изнуряющие поездки, болезни.
  • Можно взять заем для лечения.

Солнце в восьмом доме (после 15 июня):

  • Болезни, страхи. Полезны изучение эзотерики, наследства и финансов.

Меркурий в восьмом доме:

  • Деньги, знания, дети, красивые вещи.

Марс в десятом доме:

  • Энергия и успех в делах.
  • Главное – сдержанность и уверенность.

♐ Стрелец

Солнце в шестом доме (до 15 июня):

  • Болезни отступают, иммунитет крепкий, успех в борьбе с конкурентами.

Солнце в седьмом доме (после 15 июня):

  • Возможны болезни, усталость.
  • Переосмыслите свои партнерства.

Венера в пятом доме:

  • Поддержка старших, встречи с родными, новые друзья, проекты, дети.

Меркурий в седьмом доме:

  • Возможны ссоры и потеря статуса.
  • Будьте честны, ищите компромиссы.

Марс в девятом доме:

  • Тревоги, потери.
  • Поможет путешествие, особенно паломничество. Можно взять кредит.

♑ Козерог

Венера в четвертом доме:

  • Крепкие связи, рост силы и авторитета.

Меркурий в шестом доме:

  • Повышение популярности и статуса.

Марс в восьмом доме:

  • Потери, слабость.
  • Поможет диета, спорт, отказ от мяса и алкоголя. Используйте кредитку.

Солнце в пятом доме (до 15 июня):

  • Болезни, враги, но возможны новые идеи.
  • Важно саморазвитие.

Солнце в шестом доме (после 15 июня):

  • Враги отступают, иммунитет крепкий.
  • Преодоление конкурентов.

♒ Водолей

Марс в седьмом доме:

  • Трудности в отношениях, проблемы со здоровьем.
  • Возможность создать деловое партнерство.

Венера в третьем доме:

  • Рост авторитета, успех, материальные улучшения.

Меркурий в пятом доме:

  • Конфликты с близкими.
  • Подходит для творчества и выступлений.

Солнце в четвертом доме (до 15 июня):

  • Проблемы со здоровьем и настроением.
  • Можно взять заем, чтобы порадовать себя.

Солнце в пятом доме (после 15 июня):

  • Болезни, враги.
  • Спасение – новые идеи и образование.

♓ Рыбы

Венера во втором доме:

  • Дети, богатство, признание, успех, семейное процветание.
  • Роскошные подарки и наслаждение отношениями.

Солнце в третьем доме (до 15 июня):

  • Новая должность, здоровье, победы, достаток.

Солнце в четвертом доме (после 15 июня):

  • Болезни, апатия.
  • Радость придет через внимание к семье.

Меркурий в четвертом доме:

  • Благополучие семьи, финансовый рост.

Марс в шестом доме:

  • Отсутствие врагов, успех в соревнованиях и делах.

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