Финансовый гороскоп на июнь: какие знаки зодиака ждут перемены

Звезды и планеты бесконечно движутся по небу, влияя на наши натальные карты и меняя жизни. Профессиональный астролог Лариса Богучарская рассказала Bankiros.ru, какие знаки зодиака в июне испытают самые заметные жизненные перемены.
♈ Овен
Венера в первом доме приносит:
- Взаимную любовь и поддержку близких.
- Исчезновение конфликтов.
- Новые романтические отношения или крепкую дружбу (особенно для тех, кто не в браке).
- Рост в карьере, увеличение дохода и повышение статуса.
- Участие в праздниках и фестивалях.
Солнце во втором доме (до 15 июня):
- Помощь родителей или начальства с деньгами.
- Успех и радость, но возможны болезни глаз и обман.
- Следите за питанием и уважительно относитесь к руководству и отцу.
Солнце в третьем доме (после 15 июня):
- Новая должность, богатство, здоровье, победы над врагами.
Меркурий в третьем доме:
- Новые знакомства, страх перед властями, ошибки.
- Удачно писать тексты и стихи. Возможны инвестиции.
Марс в пятом доме:
- Конфликты, гнев, страхи, болезни, особенно из-за детей.
- Направьте энергию в проекты и спорт. Откажитесь от мяса.
♉ Телец
Солнце в первом доме (до 15 июня):
- Новые обязанности, прилив сил и уверенности.
- Возможны конфликты, проблемы со здоровьем и деньгами.
Меркурий во втором доме:
- Финансовое благополучие.
Марс в четвертом доме:
- Возможны болезни, вред от нечестных людей.
- Хорошее время для ремонта, переезда, покупки земли. Можно взять кредит.
Венера в двенадцатом доме:
- Временное улучшение финансов, но есть риск потерь.
♊ Близнецы
Меркурий в первом доме:
- Улучшение общения и ведения переговоров.
- Доход от бизнеса, путешествий и умственных проектов.
- Успех в писательстве.
Венера в одиннадцатом доме:
- Новые друзья, деньги, вкусная еда и ароматы.
Солнце в двенадцатом доме (до 15 июня):
- Удача в новых начинаниях. Рекомендуется открыть вклад.
Солнце в первом доме (после 15 июня):
- Обязанности и силы для их выполнения.
- Уверенность в себе, но возможны конфликты.
Марс в третьем доме:
- Энергия, общение, власть, прибыль от шерстяных и минеральных ресурсов.
♋ Рак
Марс во втором доме:
- Финансовые трудности, конфликты, несчастные случаи, кражи, болезни.
Венера в десятом доме:
- Замкнутость, страдания из-за обид и ссор.
Меркурий в двенадцатом доме:
- Беспокойство, болезни, оскорбления.
- Переписка и сделки с заграницей.
Солнце в одиннадцатом доме (до 15 июня):
- Почет, богатство, избавление от болезней.
Солнце в двенадцатом доме (после 15 июня):
- Успех в начинаниях. Деньги стоит вложить в недвижимость.
♌ Лев
Меркурий в одиннадцатом доме:
- Радость от общения, богатства, покупок.
- Можно взять кредит.
Марс в первом доме:
- Возможны конфликты, но появляется энергия для проектов.
- Избегайте споров, следите за привычками.
Солнце в десятом доме (до 15 июня):
- Уверенность, успех, рост доходов.
Солнце в одиннадцатом доме (после 15 июня):
- Почет, богатство, выздоровление.
Венера в девятом доме:
- Участие в ритуалах, свадьба, благополучие, красивая одежда.
♍ Дева
Марс в двенадцатом доме:
- Расходы, ухудшение зрения, неудачи, поездки за границу.
Меркурий в десятом доме:
- Успех, богатство, счастье в браке, доход, полезные связи.
Солнце в девятом доме (до 15 июня):
- Болезни, препятствия, но удача в обучении и духовных делах.
Солнце в десятом доме (после 15 июня):
- Сила, успех, увеличение дохода, завершение проектов.
Венера в восьмом доме:
- Приобретение недвижимости, персонала, состоятельный партнер.
♎ Весы
Солнце в восьмом доме (до 15 июня):
- Болезни, страхи, конфликты в браке.
- Подходит для изучения эзотерики, страховки и наследства.
Солнце в девятом доме (после 15 июня):
- Препятствия, болезни, но удача в обучении и духовных делах.
Венера в седьмом доме:
- Трудности, вызванные женщиной или связью с ней.
Меркурий в девятом доме:
- Препятствия. Не начинайте важных дел. Откройте депозит.
Марс в одиннадцатом доме:
- Успех, богатство, власть, авторитет.
♏ Скорпион
Венера в шестом доме:
- Не впадайте в роль жертвы, прощайте врагов.
- Через месяц тревоги уйдут.
Солнце в седьмом доме (до 15 июня):
- Изнуряющие поездки, болезни.
- Можно взять заем для лечения.
Солнце в восьмом доме (после 15 июня):
- Болезни, страхи. Полезны изучение эзотерики, наследства и финансов.
Меркурий в восьмом доме:
- Деньги, знания, дети, красивые вещи.
Марс в десятом доме:
- Энергия и успех в делах.
- Главное – сдержанность и уверенность.
♐ Стрелец
Солнце в шестом доме (до 15 июня):
- Болезни отступают, иммунитет крепкий, успех в борьбе с конкурентами.
Солнце в седьмом доме (после 15 июня):
- Возможны болезни, усталость.
- Переосмыслите свои партнерства.
Венера в пятом доме:
- Поддержка старших, встречи с родными, новые друзья, проекты, дети.
Меркурий в седьмом доме:
- Возможны ссоры и потеря статуса.
- Будьте честны, ищите компромиссы.
Марс в девятом доме:
- Тревоги, потери.
- Поможет путешествие, особенно паломничество. Можно взять кредит.
♑ Козерог
Венера в четвертом доме:
- Крепкие связи, рост силы и авторитета.
Меркурий в шестом доме:
- Повышение популярности и статуса.
Марс в восьмом доме:
- Потери, слабость.
- Поможет диета, спорт, отказ от мяса и алкоголя. Используйте кредитку.
Солнце в пятом доме (до 15 июня):
- Болезни, враги, но возможны новые идеи.
- Важно саморазвитие.
Солнце в шестом доме (после 15 июня):
- Враги отступают, иммунитет крепкий.
- Преодоление конкурентов.
♒ Водолей
Марс в седьмом доме:
- Трудности в отношениях, проблемы со здоровьем.
- Возможность создать деловое партнерство.
Венера в третьем доме:
- Рост авторитета, успех, материальные улучшения.
Меркурий в пятом доме:
- Конфликты с близкими.
- Подходит для творчества и выступлений.
Солнце в четвертом доме (до 15 июня):
- Проблемы со здоровьем и настроением.
- Можно взять заем, чтобы порадовать себя.
Солнце в пятом доме (после 15 июня):
- Болезни, враги.
- Спасение – новые идеи и образование.
♓ Рыбы
Венера во втором доме:
- Дети, богатство, признание, успех, семейное процветание.
- Роскошные подарки и наслаждение отношениями.
Солнце в третьем доме (до 15 июня):
- Новая должность, здоровье, победы, достаток.
Солнце в четвертом доме (после 15 июня):
- Болезни, апатия.
- Радость придет через внимание к семье.
Меркурий в четвертом доме:
- Благополучие семьи, финансовый рост.
Марс в шестом доме:
- Отсутствие врагов, успех в соревнованиях и делах.
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