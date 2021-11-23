Финансовый аналитик в Рязани может получать до 120 тыс. рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в ноябре 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Финансовый аналитик» в компаниях сферы розничной торговли.

В торговых компаниях Рязани наиболее востребованы финансовые аналитики со стажем работы от 2 лет, знающие стандарты МСФО и РСБУ и имеющие опыт построения финансовых моделей и прогнозирования. Важно также наличие профессиональных сертификатов (ACCA/CIMA/CPA/CFA и т.д.) и навыки трансформации отчетности МСФО. Конкурентным преимуществом может стать опыт расчета инвестиционных проектов.

Зарплатный максимум для финансового аналитика в Москве составляет 210 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 175 тыс. руб., в Рязани — 120 тыс. руб. Средняя зарплата такого специалиста в Рязани составляет 65 тыс. рублей.

От 35 до 40 тыс. рублей в Рязани готовы платить специалистам с высшим образованием (математическое/финансовое/экономическое), являющимся уверенными пользователями Excel и «1С» и справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант». Такой сотрудник должен иметь опыт работы в бухгалтерии или планово-экономическом, или финансовом отделе от 1 года и обладать знанием методов экономического анализа финансово- хозяйственной деятельности, основ бухгалтерского и налогового учета.

На зарплату от 40 до 50 тыс. рублей в городе могут рассчитывать специалисты из данной сферы со знанием основ бизнес-планирования, принципов бюджетирования и управленческого учета, а также опытом работы финансовым аналитиком от 1 года. Возможное пожелание: знание английского языка на разговорном или свободном уровне.

От 50 до 87 тыс. платят сотрудникам со знанием стандартов МСФО и РСБУ, навыкам работы с ERP-системами, опытом построения финансовых моделей и прогнозирования, разработки и анализа бюджетов компании, а также со стажем работы финансовым аналитиком от 2 лет.

Самую высокую зарплату от 87 до 120 тыс. рублей платят финансовым аналитикам со знанием английского языка на разговорном или свободном уровне, с наличием профессиональных сертификатов (ACCA/CIMA/CPA/CFA и т.д.) и навыкам трансформации отчетности МСФО, а также со стажем работы финансовым аналитиком от 3 лет. Возможные пожелания к такому кандидату: опыт расчета инвестиционных проектов, опыт работы в компании с численностью персонала от 1 000 человек или в компании с развитой филиальной сетью. Возможное пожелание: знание английского языка на разговорном или свободном уровне.