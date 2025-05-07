Финалистов шоу «Титаны» на ТНТ ждёт решающая битва за 10 миллионов рублей

В воскресенье, 11 мая, в 21:30 на ТНТ — финал спортивного реалити «Титаны» (16+). Несколько месяцев 111 сильнейших атлетов страны — от олимпийских чемпионов до учителей физкультуры и сотрудников МЧС — проходили сложнейшие испытания, подготовленные искусственным интеллектом. В этот вечер их ждут последние и самые важные испытания.
В финал вышли 12 сильнейших участников:
Роман Власов — двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе;
Максим Храмцов — первый российский олимпийский чемпион по тхэквондо;
Алексей Негодайло — олимпийский чемпион по бобслею;
Никита Крюков — олимпийский чемпион по лыжным гонкам;
Анатолий «Конор» Надратовский — боец ММА, финалист первого сезона шоу;
Николай Бобылев — учитель физкультуры и мастер спорта по строгому подъёму на бицепс;
Даниил Алеев — основатель нового кулачного вида спорта в России;
Аарон Вирабян — чемпион мира по воркауту и народному жиму, участник первого сезона;
Алишер Хасанов — чемпион России и Узбекистана по тайскому боксу;
Константин Степанов — мастер спорта по гребле на ялах и бодибилдингу;
Михаил Худченко — чемпион Европы и бронзовый призёр ЧР по спортивной гимнастике;
Геннадий Мальковский — чемпион мира по кросслифтингу.
Финалистов поддержат не только участники второго сезона, но и спортсмены, прошедшие первый сезон шоу.
На пути к победе участников ждут четыре финальных испытания: «Гребля», «Удержание веса», «Силовая переправа» и «Толкание бревна».
После каждого этапа проект покинет участник с наименьшим результатом. В суперфинале останутся двое — именно они поборются за главный приз в 10 миллионов рублей.
Анатолий «Конор» Надратовский, финалист обоих сезонов шоу:
«Поддержка других спортсменов создаёт атмосферу настоящего спортивного братства. Это придаёт победе особый смысл. Я обещал вернуться — и вернулся. Желание победить делает тебя сильнее. Даже если свет в глазах погаснет раньше, чем нужно — падать я всё равно буду лучше всех».
Максим Храмцов, финалист второго сезона:
«Я невероятно рад быть в финале. Для меня главное — показать всей стране, что тхэквондо в России — это мощный и достойный спорт. Я пришёл сюда за победой и готов выложиться до конца. Против нас — сильнейшие, и именно это даёт максимальную мотивацию».
Фото: ТНТ
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