Финалистов шоу «Титаны» на ТНТ ждёт решающая битва за 10 миллионов рублей

В воскресенье, 11 мая, в 21:30 на ТНТ — финал спортивного реалити «Титаны» (16+). Несколько месяцев 111 сильнейших атлетов страны — от олимпийских чемпионов до учителей физкультуры и сотрудников МЧС — проходили сложнейшие испытания, подготовленные искусственным интеллектом. В этот вечер их ждут последние и самые важные испытания.

В финал вышли 12 сильнейших участников:

Роман Власов — двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе;

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Максим Храмцов — первый российский олимпийский чемпион по тхэквондо;

Алексей Негодайло — олимпийский чемпион по бобслею;

Никита Крюков — олимпийский чемпион по лыжным гонкам;

Анатолий «Конор» Надратовский — боец ММА, финалист первого сезона шоу;

Николай Бобылев — учитель физкультуры и мастер спорта по строгому подъёму на бицепс;

Даниил Алеев — основатель нового кулачного вида спорта в России;

Аарон Вирабян — чемпион мира по воркауту и народному жиму, участник первого сезона;

Алишер Хасанов — чемпион России и Узбекистана по тайскому боксу;

Константин Степанов — мастер спорта по гребле на ялах и бодибилдингу;

Михаил Худченко — чемпион Европы и бронзовый призёр ЧР по спортивной гимнастике;

Геннадий Мальковский — чемпион мира по кросслифтингу.

Финалистов поддержат не только участники второго сезона, но и спортсмены, прошедшие первый сезон шоу.

На пути к победе участников ждут четыре финальных испытания: «Гребля», «Удержание веса», «Силовая переправа» и «Толкание бревна».

После каждого этапа проект покинет участник с наименьшим результатом. В суперфинале останутся двое — именно они поборются за главный приз в 10 миллионов рублей.

Анатолий «Конор» Надратовский, финалист обоих сезонов шоу:

«Поддержка других спортсменов создаёт атмосферу настоящего спортивного братства. Это придаёт победе особый смысл. Я обещал вернуться — и вернулся. Желание победить делает тебя сильнее. Даже если свет в глазах погаснет раньше, чем нужно — падать я всё равно буду лучше всех».

Максим Храмцов, финалист второго сезона:

«Я невероятно рад быть в финале. Для меня главное — показать всей стране, что тхэквондо в России — это мощный и достойный спорт. Я пришёл сюда за победой и готов выложиться до конца. Против нас — сильнейшие, и именно это даёт максимальную мотивацию».

Фото: ТНТ