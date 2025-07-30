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Культура и события

Финалим лето с «Марко Молл»: Лабубу-пати, спектакли, турниры, праздники

Анастасия Мериакри
Image by Freepik

Афиша мероприятий в «Марко Молл» в августе — это пять событий, которые станут прекрасным поводом нескучно провести эти дни вместе с семьей. А юные гости праздников смогут узнать много интересного, весело провести время и найти новых друзей.

2 августа в «Марко Молл» — «Лабубу-пати». Милые и смешные монстрики ждут на вечеринку своих маленьких почитателей. Ведь пушистики лабубу любят ярко проводить время в компании веселых маленьких друзей. На вечеринке будут веселые танцы с надувными кубами, замысловатые испытания и задания, творческое занятие, в афише которого — создание собственного пушистика лабубу, глиттер-бар с украшениями из блесток и любовь всех сладкоежек — воздушная сладкая вата.

«Вечеринка Лабубу», 2 августа, начало в 14:30. Вход — свободный. Возрастное ограничение 0+.

3 августа в «Марко Молл» — турнир DICE CHESS.

5-й межрегиональный открытый отборочный турнир на «Кубок Королей» соберет любителей этой классической шахматной игры, где ход определяется броском игральных костей.

Начало офлайн регистрации — 13:00.

Начало I тура — 14:00.

Призовой фонд:

При числе участников до 30 человек — 9 тысяч рублей;

При 30 и выше — 18 тысяч рублей.

Число и возраст участников не ограничены.

Онлайн-регистрация: https://forms.yandex.ru/u/687613c1d04688452a4d37f7

Правила можно узнать по ссылке: https://vk.com/s/v1/doc/SZ-hlee0sbFP77Fv6Bs5ekIdTDgSXX78aOxqoqtPh56ddvgJ6RU

9 августа в «Марко Молл» — самый ароматный и вкусный праздник. Рай для сладкоежек — «Шоколадная фабрика» Вилли Вонка, где много разных вкусностей, а в воздухе витают запахи ванили и корицы. Но случилось непредвиденное: Вилли решил закрыть свое шоколадное детище. Однако отказаться от такого необдуманного решения и вернуть миру сладости помогут юные гости «Шоколадной фабрики» в «Марко Молл». Вкусные сюрпризы, сахарная вата, приготовление мороженого и воздушное мыльное шоу — программа праздника не оставит равнодушными никого.

«Шоколадная фабрика», 9 августа, начало в 14:30. Вход — свободный. Возрастное ограничение 0+.

Настоящая детективная история с лесными героями и местным колоритом развернется в «Марко Молл» 16 августа. Интерактивный спектакль «У нас в Рязани грибы с глазами» — история про злую лесную красавицу Мухомору, решившую оставить лес без дождя и похитившую волшебный сундучок-Дождивичок. Найти сундук и спасти лес от неминуемой засухи — важная миссия участников этой героическо-детективной истории, которая обязательно завершится победой бережного отношения к природе.  Решив лесные проблемы, участники «расследования» восполнят потраченную энергию сладкой ватой, создадут собственные грибочки на творческом занятии и повеселятся от души на лента-шоу и дискотеке.

Интерактивный спектакль «У нас в Рязани грибы с глазами», 16 августа, начало в 14:30. Вход — свободный. Возрастное ограничение 0+.

За неделю до начала нового учебного года, 23 августа, «Марко Молл» предлагает проверить и детей, и родителей школьников их готовность к новым учебным испытаниям. «Школьный квест» — это викторины, ответы на непростые вопросы из школьной жизни, для которых стоит применить смекалку и креатив, а за лучшие ответы вместо оценок в квесте получить призы. Главный для отличника квеста — современный гаджет, который обязательно пригодится в учебе. В этот день на празднике «Марко Молл» будет много нескучных событий, которые настроят будущих и нынешних школьников на позитив и желание учиться.

«Школьный квест», 23 августа, начало в 12:00. Вход — свободный. Возрастное ограничение 0+.

Финалим лето с «Марко Молл» 30 августа приключенческой историей о школьном рюкзаке. Одноименный интерактивный спектакль, главными героями которого станут дети, — это история про уроки и учеников, смешные случаи и забавные вопросы викторины о школьной жизни. А на финал беззаботного лета в «Марко Молл» — создание фигурок из воздушных шаров на мастер-классе, дискотека и яркое пенное шоу.

«Приключения школьного рюкзака», 30 августа, начало в 14:30. Вход — свободный. 0+.

Финалим лето с «Марко Молл»: Лабубу-пати, спектакли, турниры, праздники Афиша мероприятий в «Марко Молл» в августе — это пять событий, которые станут прекрасным поводом нескучно провести эти дни вместе с семьей. А юные гости праздников смогут узнать много интересного, весело провести время и найти новых друзей.
Финалим лето с «Марко Молл»: Лабубу-пати, спектакли, турниры, праздники Афиша мероприятий в «Марко Молл» в августе — это пять событий, которые станут прекрасным поводом нескучно провести эти дни вместе с семьей. А юные гости праздников смогут узнать много интересного, весело провести время и найти новых друзей.
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