Финал второго сезона шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» пройдёт 30 апреля

В среду, 30 апреля, в 21:30 на телеканале «Россия» состоится финал второго сезона вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» (12+). Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Почётная миссия открыть финал своим суперхитом и вместе со «сотней» выбрать лучший коллектив страны выпала Филиппу Киркорову. Ведущий шоу — Николай Басков.

Николай Басков:

Реклама

«Я даже не могу предположить, кто победит. Выиграет тот коллектив, который справится со всеми составляющими выступления: волнением, выбором направления и, конечно, качеством исполнения, которое выделит его среди остальных. Важно также выбрать правильную песню, подать её с душой и суметь зацепить экспертов. Это же соревнование! Но многое решает и случай».

Сергей Лазарев, лидер «сотни»:

«В финале прошлого сезона „сотня“ была щедра: пять коллективов получили по сто баллов. Я очень надеюсь, что и в этом финале будет несколько стобалльных выступлений — участники это заслуживают. Но с каждым сезоном „сотня“, на мой взгляд, оценивает всё более объективно. И если кто-то не поднимается, то, как правило, аргументирует своё решение — почему не была нажата кнопка».

На сегодняшний день известны имена всех финалистов, которые будут бороться за звание победителя, Кубок шоу и главный приз — 5 миллионов рублей.

Среди претендентов на победу:

Народный коллектив «Хор русской песни» Владимирского областного музыкального колледжа им. А. П. Бородина

«Капелла Дмитрия Железнова» из Казани

Хор Университета Лобачевского из Нижнего Новгорода

Ансамбль SPOKANKI и «Postmodern Band» из Москвы

«Академический хор студентов и выпускников Уральского федерального университета» из Екатеринбурга

«Академический хор русской песни» радио «Орфей»

Ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда» из Москвы

«Академический хор „Млада“» из Перми.

Напомним, задача коллективов — спеть так, чтобы как можно больше членов «сотни» встали и подпели. Количество нажатых кнопок от экспертов — это и есть количество баллов, которое получает участник. Лидеры выпуска встретятся в финальной вокальной дуэли, а оценивать их будет та же строгая «сотня» — постоянные члены жюри, которых всё сложнее удивить талантом.

Фото: телеканал «Россия».